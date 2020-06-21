Bakan Pakdemirli'den 'kurbanlık' açıklaması: "Dini vecibeleri yerine getirme konusunda hiçbir eksik...
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Bakan Pakdemirli'den 'kurbanlık' açıklaması: "Dini vecibeleri yerine getirme konusunda hiçbir eksik...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kurulan hayvan pazarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlarımız hiç korkmasın dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda hiçbir eksik yok. Her yıl olduğu gibi hazır olan hayvan sayımız aşağı yukarı yüzde 50 fazlası yani 1.

Bakan Pakdemirli'den 'kurbanlık' açıklaması:
21.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:13

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kurulan hayvan pazarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlarımız hiç korkmasın dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda hiçbir eksik yok. Her yıl olduğu gibi hazır olan hayvan sayımız aşağı yukarı yüzde 50 fazlası yani 1.2 milyon büyükbaş, 3.5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Kurban Bayramında sorulan soru var yeterince hayvan var mı? Vatandaşlarımız hiç korkmasın dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda hiçbir eksik yok. Her yıl olduğu gibi hazır olan hayvan sayımız aşağı yukarı yüzde 50 fazlası yani 1.2 milyon büyükbaş, 3.5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor" diye konuştu.

"Pandemiden dolayı tokalaşmalar olmayacak"

Korona virüs dolayısıyla Kurban Bayramında üst düzey tedbirler alındığını belirten Pakdemirli, "Geçen yıl da aşağı yukarı 800 bin büyük baş kesildi. 2.7 milyon da küçükbaş kesildi. Her yıl özel sektör yüzde 50 daha fazlasını sektör hazır ediyor. Bu konuda dini vecibelerini vatandaşlarımız yerine getirmeleri konusunda herhangi bir endişeleri olmasın. Tabi ki gelenek gereği burada tokalaşma olmayacak. İçinde bulunduğumuz pandemiden dolayı bu tokalaşmalar olmayacak mümkün mertebe sosyal mesafelerle bu işler halledilecek. Maskesiz asla hayvan pazarlarına girilmeyecek. El dezenfeksiyonu ve ateş ölçümleri yapılacak. Satış yerinin yerleri sınırlandırılacak. Uygun giriş ve çıkış yerleri yani hayvan satış yerleri oluşturulacak. Kulak küpesi sağlık raporu kurban pasaportu ve nakil belgesi olmayan hayvanlar asla hayvan satış yerlerine alınmayacak çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Hayvan belgeleri HAYSAK uygulamasında sorgulandıktan sonra hayvan alım satım işleri gerçekleştirilecek. Bu sene her yıl olduğu gibi hijyen tedbirlerini üst düzeyde alıyoruz. Covid-19'a özel bazı tedbirleri de aldık" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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