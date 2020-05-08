Bakan Pakdemirli'den koronavirüs sürecinde bahar sporu

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs salgını sürecinde, evden işe yürüyerek giderek, spor yapıyor.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs salgını sürecinde, evden işe yürüyerek giderek, spor yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabahları bakanlığa, akşamları ise eve giderken eşofmanlarını giyip, yürüyerek spor yapıyor. Korumalarıyla birlikte yürüyen Bakan Pakdemirli, koronavirüs salgını sürecinde formunu korumaya çalışıyor. Bakan Pakdemirli'yi sokakta eşofmanla görenler de şaşkınlık içinde selam veriyor.

Kaynak: DHA