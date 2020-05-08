Bakan Pakdemirli'den koronavirüs sürecinde bahar sporu
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Bakan Pakdemirli'den koronavirüs sürecinde bahar sporu

Bakan Pakdemirli'den koronavirüs sürecinde bahar sporu
08.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:29

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs salgını sürecinde, evden işe yürüyerek giderek, spor yapıyor.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs salgını sürecinde, evden işe yürüyerek giderek, spor yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabahları bakanlığa, akşamları ise eve giderken eşofmanlarını giyip, yürüyerek spor yapıyor. Korumalarıyla birlikte yürüyen Bakan Pakdemirli, koronavirüs salgını sürecinde formunu korumaya çalışıyor. Bakan Pakdemirli'yi sokakta eşofmanla görenler de şaşkınlık içinde selam veriyor.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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