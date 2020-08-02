Bakan Pakdemirli'den, İzmir, Uşak, Denizli ve Bursa'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir, Uşak, Denizli ve Bursa'da çıkan 6 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir, Uşak, Denizli ve Bursa'da çıkan 6 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, söndürme çalışmaları gün boyu devam eden orman yangınlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli açıklamasında, "Uşak Banaz, Uşak Banaz - Hasanbey Köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç Köyü, Denizli Çal, Bursa Nilüfer Başköy yangınları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmalarına başlanmıştır." ifadelerine yer verdi. Kaynak: AA