Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telekonferans yöntemiyle il müdürleri ile görüşme yapması Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle bakanlığa...

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telekonferans yöntemiyle il müdürleri ile görüşme yapması Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle bakanlığa bağlı il müdürleri ile online toplantı yaptı. Pakdemirli, alınması gereken önlemlere ilişkin il müdürlerine talimatlar verdi. Kaynak: AA