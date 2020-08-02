Bakan Pakdemirli'den hayvan yetiştiricilerine destek Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini ve elde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) alacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini ve elde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) alacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, hayvanlarını satamayan yetiştiricilere yönelik açıklamalarda bulunarak, 2020 yılında 1.2 milyon büyükbaş, 3.6 milyon küçükbaş kurbanlığın satışa sunulduğunu aktardı.

2020 yılında kurbanlıklarını satamayan yetiştiricileri mağdur etmeyeceklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kilogram ve üzeri olan, besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı, 19 lira olarak, canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kilogram arası olan, besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 lira olarak; 2. ve 3. kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp, kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacaktır" dedi.

Küçükbaş hayvanlarda tokluk firesi düşülmeksizin tokluların canlı kilogramının 17 liradan alınacağını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Koyunlar 15 lira/canlı kilogram, keçiler ise 13 lira/canlı kilogram fiyat üzerinden satın alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Alım fiyatları ve diğer detayların ESK tarafından duyurulacağını belirten Pakdemirli, "Kesime getirilecek elde kalan kurbanlık hayvanların, Tarım İl Müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA