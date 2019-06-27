Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı üreticilerine destek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 41 ilde uygulanan Düve Desteği Projesi'nin 81 ile yaygınlaştırılacağını belirterek, "Etçi buzağı üreten işletmelerimize, buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destek ödeyeceğiz.

Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı üreticilerine destek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 41 ilde uygulanan Düve Desteği Projesi'nin 81 ile yaygınlaştırılacağını belirterek, "Etçi buzağı üreten işletmelerimize, buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destek ödeyeceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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