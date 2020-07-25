HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bakan Pakdemirli'den e-Tarım portalı açıklaması Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin e-Tarım portalıyla köylerinde en çok ihtiyaç duydukları hizmetlere dijital olarak rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli'den e-Tarım portalı açıklaması Açıklaması
25.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 25.07.2020 21:06

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin e-Tarım portalıyla köylerinde en çok ihtiyaç duydukları hizmetlere dijital olarak rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi.

Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesindeki düğün salonunun bahçesinde çiftçilerle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, zeytini, üzümü, bağları ve bahçeleriyle meşhur "Tekirdağ'ın incisi", "Marmara'nın mavi boncuğu" Şarköy'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Son 18 yılda Şarköy'ü hiç yalnız bırakmadıklarını, bundan sonra da yalnız bırakmayacaklarını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yılda Şarköy'e 130 milyon lira yatırım yaptık ve tarımsal destek verdik.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında 72 projeyi 2,2 milyon lirayla destekledik.

Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında 14 projeye 3,5 milyon lira hibe desteği sağladık.

Süt desteği kapsamında üreticilerimize

8,4 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Tabii vermiş olduğumuz destekler ve sizlerin gayretleriyle Şarköy, tarımsal hasılasını 5,1 kat artışla 61 milyon liraya çıkardı."

Çiftçileri Bakanlık olarak gerçekleştirdikleri devrim niteliğindeki büyük, faydalı ve çok yönlü projelere davet eden Pakdemirli, bu projelerden ilkinin sözleşmeli tarım modelinin ilk adımı Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) olduğunu anlattı.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"DİTAP ile tohumdan çatala, gıdaya dair toplumun her kesimini birleştiriyoruz. Bu vesileyle sizleri de DİTAP'ta emeğinizin karşılığını almaya davet ediyorum. İkinci projemiz ise Gıdanı Koru Seferberliği. Bu konuyu çok fazla önemsiyorum çünkü gıda kaybı ve israfıyla mücadelede dünyaya örnek olacak,

kapsamlı büyük bir mücadeleyi hayata geçirdik. Zira yüzde 2'lik gıdayı çöpe atmazsak 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçimini sağlıyoruz. Bu nedenle artık Şarköy ile 'Gıdanı koru, sofrana sahip çık' diyoruz.

Seferberlik için 'gidanikoru.com' web sitesini ziyaret etmenizi önemle rica ediyorum."

Pakdemirli, üçüncü büyük çalışmalarının da e-tarım portalı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah bu sistemle çiftçimiz, artık köyünde en çok ihtiyacı olan hizmetlere dijital olarak rahatlıkla ulaşabilecek.

Çiftçilerimiz için 88 hizmet,

vatandaş ve firmalar için de 50 hizmet olmak üzere

toplam 138 hizmeti inşallah bundan sonra buradan sunuyor olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Politika
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Ekonomi
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Fransa Kupası finalinde sakatlanıp gözyaşlarına hakim olamayan Mbappe'nin durumu ciddi Spor
Fransa Kupası finalinde sakatlanıp gözyaşlarına hakim olamayan Mbappe'nin durumu ciddi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Magazin
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı Ekonomi
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev! Canlı anlatım
Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev! Canlı anlatım
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
Eşinin balkonda darp ettiği kadın, kocasından şikayetçi olmadı
Eşinin balkonda darp ettiği kadın, kocasından şikayetçi olmadı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hazal Kaya Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Can Bartu Caner Erkin Ali Şansalan Burak Yılmaz Yılmaz Vural
Daha Fazla Türk Beşiktaş Burak Yılmaz Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli'den e-Tarım portalı açıklaması Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 21:39:40. #1.15#
title