Bakan Pakdemirli'den "Dünya Kahvaltı Günü" mesajı Açıklaması
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Bakan Pakdemirli'den "Dünya Kahvaltı Günü" mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Van, sahip olduğu değerlerle bereket ve sıhhat merkezi olmayı sürdürecek, gastronomide global bir markaya dönüşme hedefiyle rehber olmaya devam edecektir.

Bakan Pakdemirli'den
07.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:31

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Van, sahip olduğu değerlerle bereket ve sıhhat merkezi olmayı sürdürecek, gastronomide global bir markaya dönüşme hedefiyle rehber olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşımla, "7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü"nü ve "Dünya Gıda Güvenliği Günü"nü kutladı.

Van'ın, 5 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla kurulan dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlatan Pakdemirli, şehrin, adını markalaştırdığını vurguladı.

Pakdemirli, tarımsal ticareti geliştirme noktasında, coğrafi işaret ve markalaşmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Topraklarımızın eşsiz zenginliğiyle yoğrulan 'Van Kahvaltısı'nı şimdi dünyaya tanıtma zamanı. Van, sahip olduğu değerlerle bereket ve sıhhat merkezi olmayı sürdürecek, gastronomide global bir markaya dönüşme hedefiyle rehber olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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