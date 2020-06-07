Bakan Pakdemirli'den Dünya Gıda Güvenilirliği Günü mesajı Açıklaması
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Bakan Pakdemirli'den Dünya Gıda Güvenilirliği Günü mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdanın güvenilir olduğu sürece istenilen faydanın sağlanabildiğini ve tüketime uygun olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak vatandaşların 'güvenilir gıdaya' erişimini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bakan Pakdemirli'den Dünya Gıda Güvenilirliği Günü mesajı Açıklaması
07.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:25

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdanın güvenilir olduğu sürece istenilen faydanın sağlanabildiğini ve tüketime uygun olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak vatandaşların 'güvenilir gıdaya' erişimini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarladan sofraya gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşımıza sunmanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin, gözden kaçırılan gerçekleri hatırlattığını bildirdi.

Pek çok ihtiyacın ertelenip, değiştirilebildiğini ve yok sayılabileceğini vurgulayan Pakdemirli, "Her ne şart altında olursa olsun gıda ihtiyacımız her zaman öncelikli olacak. Tarımın, milli savunma sanayisi kadar stratejik bir konumunda olduğunu çok iyi anlıyoruz. Gıda, kadim kültürümüzde ihtiyacın da ötesine geçmiş, yaşamımızın kalbine yerleşmiştir. Düğünlerimizde, bayramlarımızda, iftarlarımızda yemekler yenir, cenazelerimizde yemekler dağıtır, hayır duaları okuruz, bir kahveyle, bir çayla gönül bağları kurarız. Hayatımızın merkezinde bu kadar önemli bir yer tutan gıda, insanlığın ortak kaderi ve geleceği haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nün 2'nci yılının idrak edildiğine dikkati çekerek, bu yılki etkinliklerin ana temasının, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "Gıda güvenilirliği herkesin sorumluluğu" olarak belirlendiğini aktardı.

Güvenilir gıda çalışmaları

Gıdanın güvenilir olduğu sürece istenilen faydanın sağlanabildiğini ve tüketime uygun olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak vatandaşların 'güvenilir gıdaya' erişimini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarladan sofraya gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşımıza sunmanın gayreti içindeyiz. Bu anlayışla 2002'de 1500 olan denetçi sayımızı bu yıl itibarıyla 7 bin 4'e, denetim sayısını ise yıllık 39 binden 1 milyonun üzerine yükselttik. Geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 215 bin 996 denetim gerçekleştirdik. 2009'da faaliyete geçirdiğimiz, tüketicilerimizin gıdayla ilgili ihbar ve şikayetlerinin değerlendirildiği 'Alo 174 Gıda Hattı' bugüne kadar 2 milyonun üzerinde tüketicimiz tarafından arandı. Ayrıca 'WhatsApp İhbar Hattımız (0 501 174 0 174) da 8 Mart'tan itibaren hizmet vermeye başladı. Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetleri hızla inceliyor, ekiplerimizi harekete geçiriyoruz."

Pakdemirli, son tüketiciye ulaşan gıdalara yönelik denetimlerin yanı sıra gıda zincirinin birinci aşamasına yönelik denetimleri de gerçekleştirdiklerine işaret ederek, gıda güvenilirliğini sağlamada kullandıkları risk analizi yaklaşımının doğal bir sonucu olarak, gıdanın taşıyabileceği riskleri bildiklerini, bunları yönetebilmek için bilim insanlarından oluşturdukları bilimsel komisyonlarla çalıştıklarını aktardı.

Bilimsel komisyonlarda yer alan bilim insanlarının sağlam temeller inşa ettiğini vurgulayan Pakdemirli, "Son teknolojiyle güçlendirilmiş gıda kontrol laboratuvarlarımız, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlardan aldığı eğitimlerle güçlenen, donanımlı denetçi kadromuz, yılda bir milyonu aşan denetimlerimiz, üreticiler ve işletmeciler için düzenlediğimiz eğitimlerimiz vatandaşlarımızın tabağındaki güvenilir gıdanın teminatı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Üzerimize düşen sorumluluğu yorulmadan üstlenmeye devam edeceğiz"

Pakdemirli, gıda güvenilirliğinin herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, "Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nün yürütücüleri olan FAO ve WHO gibi kuruluşların uzun yıllardır üyesi olmanın, bu kuruluşlarla gerçekleştirilen başarılı iş birliklerinin ve projelerin de bugünü mutlulukla kutlamalarında etkisinin büyük olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in güvenilir gıdanın tabaklara gelinceye kadar geçtiği tüm süreçlerde emeği bulunan tüm paydaşların bu çabalarına dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak için 20 Aralık 2018'de 7 Haziran'ı Dünya Gıda Güvenilirliği Günü ilan ettiğini hatırlatan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu vesileyle ben de çiftçilerimizin, ziraat ve gıda mühendislerimizin, veteriner hekimlerimizin, bilim insanlarımızın, gıda işletmecilerimizin, gıda emekçilerimizin, denetçilerimizin, gıdalarımızı taşıyan ve satışını yapanların, şeflerin, restoran sahiplerinin ve çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, tabii ki tüketicilerimizin ve diğer tüm aktörlerin Gıda Güvenilirliği Günü'nü kutluyor, verdikleri emekler için teşekkürlerimi sunuyorum. Tarladan sofraya gıda güvenilirliğinin resmi olarak tüm sorumluluğunu taşımanın zorlu bir görev olduğunun bilincinde olarak, bu görevi layıkıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. 'Gıda güvenilirliği herkesin sorumluluğu' sloganına bakanlık olarak gönülden katılıyoruz. Bu çerçevede üzerimize düşen sorumluluğu yorulmadan üstlenmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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