Bakan Pakdemirli'den 'Dünya Gıda Güvenilirliği Günü' mesajı

Bakan Pakdemirli, '7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, koronavirüs sürecinin, herkesin bildiği ancak gözden kaçırabildiği gerçekleri tekrar hatırlattığını belirtti. Pek çok ihtiyacın, alışkanlığın ertelenebileceğini ancak gıda ihtiyacının her zaman öncelikli olacağını belirten Pakdemirli, "Birçok defa ifade ettiğimiz gibi tarımın, milli savunma sanayi kadar stratejik bir konumunda olduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Bugün Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nün ikinci yılını idrak ediyoruz. Bu yılki etkinliklerin ana teması, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geçen yıl olduğu gibi 'Gıda güvenilirliği, herkesin sorumluluğu' olarak belirlendi. Bizler biliyoruz ki gıda 'güvenilir' olduğu sürece istediğimiz faydayı sağlayabilir, 'güvenilir' olduğu sürece de tüketime uygundur. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın 'güvenilir gıdaya' erişimini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarladan sofraya kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşımıza sunmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

'iHBAR VE ŞİKAYETLERİ HIZLA İNCELİYORUZ'Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 1500 olan denetçi sayısını bu yıl itibarıyla 7 bin 4'e, denetim sayısını ise yıllık 39 binden 1 milyonun üzerine yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 215 bin 996 adet denetim gerçekleştirdik. 2009 yılında faaliyete geçirdiğimiz, tüketicilerimizin gıda ile ilgili ihbar ve şikayetlerinin değerlendirildiği ALO 174 Gıda Hattı bugüne kadar 2 milyonun üzerinde tüketicimiz tarafından arandı. Ayrıca WhatsApp İhbar Hattımız da 08 Mart 2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı. Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetleri hızla inceliyor, ekiplerimizi harekete geçiriyoruz. Son tüketiciye ulaşan gıdalara yönelik denetimlerimizin yanı sıra gıda zincirinin birinci aşamasına yönelik denetimler de gerçekleştiriyoruz. Gıda güvenilirliğini sağlamada kullandığımız risk analizi yaklaşımının doğal bir sonucu olarak, gıdamızın taşıyabileceği riskleri biliyor, bunları en iyi şekilde yönetebilmek için bilim insanlarından oluşturduğumuz bilimsel komisyonlar ile çalışıyoruz. Oluşturduğumuz bilimsel komisyonlarda yer alan bilim insanlarımız, bizim için sağlam temeller inşa etmektedir."

Bekir Pakdemirli ayrıca bakanlık olarak 'Gıda güvenilirliği, herkesin sorumluluğu' sloganına gönülden katıldıklarını vurguladı.

Kaynak: DHA