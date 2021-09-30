Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çukurova'da uzun yıllardır üzerinde çalışılan 'Çukurova Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi' ihalesinin bu yıl sonuna kadar yapılacağının müjdesini verdi.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çukurova'da uzun yıllardır üzerinde çalışılan 'Çukurova Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi' ihalesinin bu yıl sonuna kadar yapılacağının müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İmamoğlu Sulama Projesi'nde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, İmamoğlu Sulama Projesi'nin önemine değinerek, " Adana'nın GAP'ı diye nitelendirebileceğimiz çok önemli bir proje. Burada toplamda 110 bin hektarlık bir alan sulanacak. İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerimizin su kaynağı Yedigöze Barajı. Seyhan Nehri üzerinde olan bu projemiz toplam 110 bin hektar alanı kapsayacak. Şuana kadar 25 bin hektarını bitirdik, 26 bin hektarda inşaat devam ediyor. 19 bin hektarla ilgili de çok kısa süre içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Proje olarak da 40 bin hektarlık önümüzde proje alanı var. 1.6 milyar lira ek zirai gelir sağlayacak bu projeyle de 110 bin kişinin ek istihdam edileceğini düşünüyoruz. Toplam maliyeti 4 milyar lira olan projenin 3'te 1 harcaması bitti. Hızlı bir şekilde buraya ödenek aktararak kalan kısımları da bitirme gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

İnşaat maliyeti 11 milyar lira olan 'Çukurova Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi' ihalesinin de bu yıl içerisinde yapılacağının müjdesini veren Bakan Pakdemirli, "Aşağı Seyhan ovasının sulamalarının rehabilitasyonuyla yani açık kanal olan sulamaların kapalıya dönüşünün projesinin planlanma çalışmaları tamamlandı. 2021 yılı bitmeden Aralık ayına kadar proje ihalesine çıkacağımızı tekrar duyurmak istiyorum. Bu proje herkese hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli iş makinesine geçerek boru yerleştirdi. - ADANA

Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi

Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi

Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi

Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi

Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi

Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi

Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi

Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi

Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Şafak Sezer Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Mustafa Şentop Muslera Mehmet Topal Alex Teixeira Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Pakdemirli'den Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceği müjdesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:56:29. #1.17#