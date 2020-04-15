Bakan Pakdemirli'den çiftçiye "üretime devam edin" çağrısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Siz ekmeye, biçmeye, alın teri dökmeye devam edin.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Siz ekmeye, biçmeye, alın teri dökmeye devam edin. Siz üretin ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla illerde gerçekleştirdiği tarım orman sektör toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Samsun'daki tarım orman sektör temsilcileri ile bir araya gelen Pakdemirli, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya olarak oldukça zorlu bir süreçten, zorlu bir imtihandan geçtiklerini belirterek, Türkiye'nin bu süreçteki en büyük şanslarından birinin süreci büyük bir fedakarlıkla yöneten sağlıkçı ve çiftçilerin bulunması olduğunu söyledi. Video konferans yoluyla da olsa bu toplantılardaki amaçlarının sektörün talep ve isteklerini yerinde değerlendirmek ve politikalar oluşturmak olduğunu belirten Pakdemirli "Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu toplantımız vardı. Orada da üreticimizle ve yetiştiricimizle video konferans yoluyla bir araya geldiğimiz toplantılardan ve sırada Samsun'un olduğundan kendilerine bahsettim. O da tabi hemen sizlere bir selam gönderdi ve 'çiftçimiz, üreticimiz bir karış yeri dahi boş bırakmasınlar. Eksinler, biçsinler, biz çiftçimizin, üreticimizin arkasındayız' dedi" ifadelerini kullandı.

"Süreçle birlikte tedbirlerimizi üst noktaya çıkardık"

Korona virüs salgınının bölgesel değil, küresel bir sorun olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Tabii bu salgın kontrol altına alınmadığı takdirde hem geçim kaynakları, hem de gıda risk altında. Bu hastalığın şu anda tek ilacı ve kurtuluşu evde kalmak, kaliteli ve sağlıklı beslenmektir. Bu da bütün yük omuzlarımızda demek oluyor. Hamdolsun ki Covid-19 süreci dünyada hiç gündeme gelmeden önce de gıda arz güvenliği noktasında çok iyi durumdaydık. Süreçle birlikte ise tedbirlerimizi üst noktaya çıkardık" diye konuştu.

"Hem çiftçimiz, hem de ülkemiz kazanacak"

Şuan itibariyle gıda tedarikinin yeterli düzeyde olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Yine tahıl stoklarımız şu an için en rahat seviyesindedir. 2020 üretim sezonunda, ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda başta buğday olmak üzere başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda. Gıda arz güvenliğimizi garanti altına almamız için ülkemizde ekilmedik yer bırakmamamız gerekiyor. Bunun için hazineye ait tarıma elverişli arazileri çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek üretime kazandıracağız. Tahsis edilen arazilerde, hububat, baklagiller, yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri gibi stratejik olarak önemli olan ürünlerin ekilmesini de sağlayacağız. Böylece hem çiftçimiz, hem de ülkemiz kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız"

Bakanlık bütçesinin yüzde 54,5'ini çiftçilere, yani tarımsal desteklere ayırdıklarını dile getiren Pakdemirli, "2020 yılı tarımsal destekleme bütçemizin yarıdan fazlası olan toplam 22 milyar liranın 10,5 miyar liralık destekleme ödemesini de bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık. Ayrıca geçen yıl açıkladığımız fiyatlarla çiftçimizin yanında olduğumuzu ispat ettik. Artan maliyetler karşısında bu yılı da doyurucu fiyat politikası ile telafi edeceğiz. Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Kimse merak etmesin. Siz ekmeye, biçmeye, alın teri dökmeye devam edin. Siz üretin ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız" dedi.

Pakdemirli, Samsun'un üretim karnesinin iyi olduğunu ifade ederek, "Samsun 3,1 milyar lira hayvansal üretim değeri ile Türkiye'de 21. sırada, 4,6 milyar lira bitkisel üretim değeri ile de 11. sırada bulunuyor. Son 17 yılda hayvansal üretim değeri de yaklaşık 8 kat ve bitkisel üretim değeri de 5 kat arttı. Böylece Samsun'umuz toplam 7,7 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile Karadeniz Bölgemizin tarımsal üretim üssü olmuştur" şeklinde konuştu.

"Son 17 yılda 9,5 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık"

Konuşmasında Samsun'a yapılan yatırım ve desteklemelere ilişkin bilgiler veren Pakdemirli, "Son 17 yılda 9,5 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal kalkınma desteklerimiz kapsamında bin 156 proje için toplam 177 milyon lira hibe desteği ödedik. Ödediğimiz hibeler ile yapılan yatırımlar neticesinde 4 bin 186 kişiye istihdam sağlandı. Genç çiftçilerimizin toplam 754 projesini yaklaşık 23 milyon lira hibe ile destekledik" ifadelerini kullandı.

Hayvancılığın olmazsa olmazı meralara Samsun'da özel hassasiyet gösterdiklerini de ifade eden Pakdemirli, yaklaşık 46 bin dekar mera ıslah çalışmasını tamamladıklarını, son 17 yılda Samsun için 210 milyon lira yem bitkileri desteği ödediklerini dile getirdi. Samsun'da yaklaşık 467 bin dekar araziyi suyla buluşturarak çiftçilere yıllık 308 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını belirten Pakdemirli, "Çiftçilerimizin tarlalarını daha kolay ekebilmeleri, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayabilmeleri maksadıyla Samsun'da 140 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Yine ormancılık sektöründe de durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz. Samsun'da son 17 yılda 17 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduk. Orman mahallelerinde yaşayan 4 bin 594 aileye yaklaşık 50 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağladık" değerlendirmelerinde bulundu.

Samsun'a yeni müjdeler

Samsun için müjdeleri olduğunu da belirten Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Samsun'a bu yıl içerisinde 7 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu daha kazandırmış olacağız. Yine bu yıl Samsunlu vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması için Samsun'da 4 adet Tarım Kredi Kooperatif Marketi kuracağız. Ekonomik durumu zayıf olan 10 ailemize, 100 ton beyaz şapkalı mantar kompostu dağıtacağız. Tarımın Sultanlarıyla Bal ve Polen Üretimi Projesi Kapsamında 19 Mayıs, Salıpazarı, Havza, Vezirköprü ilçelerimizde kırsalda yaşayan 60 kadın çiftçimize 10'ar adet arılı kovan dağıtımı yapacağız. Vezirköprü ilçemizde 5 adet Süpürge Dikim Evi kuracağız. Arı yetiştiricilerimize ana arı ve arı sütü üretimi için 1,1 milyon liralık malzeme ve ekipman desteği vereceğiz. İsrail sazanı ile mücadele kapsamında kullanılmak ve kooperatifleri güçlendirmek maksadıyla, 1,4 milyon liralık malzeme temin edeceğiz. Manda ıslahı ve verimliliğin arttırılması maksadıyla, ekipman alımı ve uygulama giderleri için 1,5 milyon liralık destek sağlayacağız. Meralarda verim ve kaliteyi arttırmak maksadıyla, yaklaşık 1,5 milyon lira maliyetle 895 ton kilogram gübre uygulaması yapacağız. 5 dekar alanda, yıllık 5 bin ton turşu yapım kapasiteli, 2 bin metrekarelik kapalı fabrika kurulması için yaklaşık 1,9 milyon lira destekleme yapacağız. Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında, 21 ton ayçiçeği ve kuru fasulye tohumu ile bin 670 paket dane mısır tohumu dağıtacağız. Yem bitkileri ekiliş alanlarını artırma, üretimi çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi maksadıyla, çiftçilerimize yaklaşık 2,2 milyon lira maliyetle, 220 ton yem bitkisi tohumluğu dağıtacağız. 4,1 milyon liralık bütçe ile takribi 9 bin dekar alanda mera ıslah çalışması yürüteceğiz. Gelir seviyesi düşük bireyleri modern ve yeni örtü altı yetiştiricilik tekniği ile buluşturmak maksadıyla 100 üreticimiz için 100 adet tam sistemli modern sera kuracağız. Doğduğum Yerde Doymak İstiyorum Projesi kapsamında, çiftçi ve üreticilerimizin istifadesine sunulmak üzere, 10,8 milyon lira değerinde ekipman alımı yapacağız. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 13. Etap kapsamında evrak eksiği olmayan bütün projeleri kabul ettik. Hibe almaya hak kazanan ve toplam yatırım tutarı yaklaşık 23,2 milyon lira olan 29 projeyi hayata geçiriyor olacağız. IPARD hibeleri kapsamında 8. Başvuru Çağrısında, yatırım miktarı 53 milyon lira ve hibe miktarı 20 milyon lira olan toplam 10 proje başvurusu aldık. Bu projelerinizin de değerlendirme sürecine hiç vakit kaybetmeden başladık."

"19 Mayıs Barajı İsale Hattı inşaatının kalan kısmını bu yıl içerisinde ihale edeceğiz"

Samsun'da su yatırımlarına da bütün hızıyla devam ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "126 milyon lira maliyetli 19 Mayıs Barajı İsale Hattı inşaatının kalan kısmını bu yıl içerisinde ihale edeceğiz. 51 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 mahalleye yıllık toplam 22.3 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz. Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile Pompalı Drenajı işinin sözleşmesini geçtiğimiz hafta imzaladık ve en kısa zamanda inşaat çalışmalarına başlıyor olacağız. İnşaatına başlanacak bu tesisimiz ile 211 bin dekar tarım arazisinin drenaj sorununu çözeceğiz. 65 bin dekar zirai araziyi sulamaya açacağımız 124 milyon lira maliyetli Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım inşaatında çalışmalara başlıyoruz. Terme ilçesi okullar bölgesini taşkın zararlarından korumak amacıyla inşaat çalışmalarına başladık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA