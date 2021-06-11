Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık ödeme müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık ödeme müjdesi

Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık ödeme müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim destekleri ödemesine önümüzdeki hafta başlanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim destekleri ödemesine önümüzdeki hafta başlanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kilis Valiliğini ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Pakdemirli, Kilis'te yoğun programları olduğunu ifade ederek, "Sektör toplantısı yapacağız. Üreticilerimiz ile bir araya geleceğiz. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıyla Devlet Su İşleri Yukarı Afrin Barajı ve bunun ishale hattının programını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Çiftçilere bir müjde vereceğini de ifade eden Bakan Pakdemirli, "Önümüzdeki haftadan itibaren bitkisel üretim destekleri ödemelerini de yapıyor olacağız. 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerine başlıyoruz. Pamuk, ayçiçeği, koza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi önümüzdeki haftadan itibaren yapılacak. Sertifikalı tohum ile organik gübre destek ödemeleri kapsıyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasında çiftçilerimize yılın ilk 6 ayını da ödemiş olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş eşlik etti. - KİLİS

Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık ödeme müjdesi
Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık ödeme müjdesi
Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık ödeme müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Müsilaj sorununa kalıcı çözüm için stratejik plan geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Müsilaj sorununa kalıcı çözüm için stratejik plan geliyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Murat Kurum Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan
Spor Diego Yiğit Şardan Merih Demiral Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık ödeme müjdesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:53:24. #1.15#

title