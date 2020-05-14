Bakan Pakdemirli'den çiftçilere alkışlı destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ailesi ile bahçeye çıkması Bakan Pakdemirli'nin komşularını selamlaması Bakan Pakdemirli'nin konuşması Bakan Pakdemirli ve ailesinin çiftçilere alkışlı destek vermesi Site sakinlerinin çiftçilere alkışlı destek vermesi Tarım ve Orman Bakanı...
14.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:56
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ailesi ile bahçeye çıkması
Bakan Pakdemirli'nin komşularını selamlaması
Bakan Pakdemirli'nin konuşması
Bakan Pakdemirli ve ailesinin çiftçilere alkışlı destek vermesi
Site sakinlerinin çiftçilere alkışlı destek vermesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Doktor Ahu Pakdemirli'nin açıklaması
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla saat 21.00'de evinin bahçesinde çiftçilere alkışlı destek verdi.
Kaynak: AA