Bakan Pakdemirli'den çiftçilere alkışlı destek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ailesi ile bahçeye çıkması Bakan Pakdemirli'nin komşularını selamlaması Bakan Pakdemirli'nin konuşması Bakan Pakdemirli ve ailesinin çiftçilere alkışlı destek vermesi Site sakinlerinin çiftçilere alkışlı destek vermesi Tarım ve Orman Bakanı...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ailesi ile bahçeye çıkması Bakan Pakdemirli'nin komşularını selamlaması Bakan Pakdemirli'nin konuşması Bakan Pakdemirli ve ailesinin çiftçilere alkışlı destek vermesi Site sakinlerinin çiftçilere alkışlı destek vermesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Doktor Ahu Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla saat 21.00'de evinin bahçesinde çiftçilere alkışlı destek verdi. Kaynak: AA