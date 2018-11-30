Bakan Pakdemirli'den Başkan Altay'a Ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak için Konya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Ziyarette Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Halil Etyemez, Abdullah Ağralı ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da hazır bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaretin sonunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye günün anısına çini sikke takdim etti. - KONYA