Bakan Pakdemirli'den atama bekleyen gençlere müjde
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Bekir Pakdemirli, Politika

Bakan Pakdemirli'den atama bekleyen gençlere müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atama bekleyen gençlere müjdeyi verdi.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:29
Bakan Pakdemirli'den atama bekleyen gençlere müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atama bekleyen gençlere müjdeyi verdi. Merakla beklenen 2 bin 153 kadroya atamalar 15-22 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak.

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla bir toplantı yaptı. Pakdemirli, toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığına daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin atamanın hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı. Atamaların 15-22 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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