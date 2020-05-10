Bakan Pakdemirli'den "Anneler Günü" mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fedakarlık ve sabır timsali annelerimizin üzerimizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fedakarlık ve sabır timsali annelerimizin üzerimizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında "Anne emektir, vefadır, evlada karşılık beklemeden duyulan sevgidir." ifadelerine yer veren Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hayata gözlerimizi açtığımız andan itibaren, ilk adımlarımızdan, hayat yolunda attığımız her adıma, kendi evlatlarımızın elinden tutarken de her daim yanımızda olan güvenli dağdır. 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' inancıyla; sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, özveriyi, paylaşmayı ve hoşgörüyü kendilerinden öğrendiğimiz, fedakarlık ve sabır timsali annelerimizin üzerimizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz.

Kimi zaman evinde kimi zaman işinde, tarlasında, bağında, bahçesinde, serasında, ahırında, ağılında üretim yaparken, yeri geldi sırtında çocuğu ile yeri geldi evinde onu bekleyen evladına yetişme çabasıyla hep üretti, çabaladı annelerimiz, üretmeye de devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu pandemi sürecinde de baş tacımız, sığınağımız, kıymetlilerimiz annelerimizin hayır dualarını ülkemizden, milletimizden eksik etmemesi dileğiyle, bütün annelerimizin gününü kutluyorum."

Kaynak: AA