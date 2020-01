Bakan Pakdemirli'den 'anaç keçi desteği' müjdesi

11.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:28

MERSİN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, keçi yetiştiricilerine Mersin'den müjde vererek, bu yıl anaç keçi desteğini 25 liradan 35 liraya çıkardıklarını söyledi. Pakdemirli, "Hedefimiz, küçükbaş hayvan varlığımızda, bu yıl 56 milyona ulaşmak. 2023'te ise nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına sahip olmak" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bir dizi toplantıya katılmak üzere Mersin'e geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın eşlik ettiği Bakan Pakdemirli, ilk toplantısını küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle birlikte yaptı. Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde düzenlediği Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Proje Tanıtım ve Sertifika Programına katılan Pakdemirli, Mersin'de üreticilere müjde verdi. Toplantıya Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda üretici katıldı.



"Zararı karşılamak için gerekeni yapacağız"



Omzuna Yörük poşusu takılan Pakdemirli, toplantıda yaptığı konuşmasına, Mersin'de 6-7 Ocak tarihlerinde etkili olan aşırı yağışlarda tarım arazilerinin zarar görmesi nedeniyle Mersinlilere geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Yaşanan büyük sel afeti nedeniyle hayatını kaybeden iki vatandaşa



Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyen Pakdemirli, "Bakan yardımcımızın koordinasyonunda ekiplerimizle günlerdir sahadayız. İnşallah yaraları beraber saracağız. Biliyorum ki, her şehrin bir kokusu, bir havası vardır. Ancak Mersin'in bu sel felaketi nedeniyle üzgün bir havanın olduğunu biliyorum. Şu konuda içiniz rahat olsun; taşkını baskıladık. Hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza zaten başlamıştık, inşallah bir an önce tamamlayacağız. İnşallah zararı karşılamak için de gerekeni yapacağız. Devlet daima çiftçisinin yanındadır, Bakanlık daima çiftçisinin yanındadır. Tabi bundan sonrası için de gerekli tedbirleri alacağız. Mesela Tarsus'ta Berdan Nehri üzerindeki seddeleri daha da yükselteceğiz. Yine Berdan Nehri üzerindeki eski köprüyü yenileme işini de bir an evvel tamamlayacağız" diye konuştu.



Derelerin üzerlerinin örtülmesinin, zararın en büyük sebeplerinden biri olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Biz bu konuda, DSİ aracılığıyla belediyeleri uyarmıştık. Onlar da sahile yakın yerlerde bazı bölümlerde derelerin üzerlerini açmışlar. Fakat bu konuda tekrar uyarılarımızı yaptık, bu işi çözmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



"Krediler, yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar uzun vadeli yeniden yapılandırılacak"



Bakanlığın çalışmalarını anlatan Pakdemirli, Türkiye'de hayvancılığın geleceği, küçükbaş hayvancılığın yarınları için "Ortak Akıl, Ortak Adım" hedefiyle gerçekleştirdikleri toplantının ve Hayvan Islahı Projesinin, hayırlara vesile olmasını diledi. Çiftçileri kısa vadede de sevindirmek istediklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün duyurduğu müjdeyi tekrarladı. Pakdemirli, "Çiftçilerimizin Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, fakat bin bir zahmetle tarımsal faaliyetlerini devam ettiren çiftçilerimize, üreticilerimize verdiğimiz krediler, yıllık yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar uzun vadeli yeniden yapılandırılacak. İnşallah böylece, ödeme zorluğu çeken çiftçilerimize, üreticilerimize kolaylık sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.



"Yol haritamızı çıkarmaya çalışıyoruz"



Son 1,5 yılda 17 yurt dışı ve 62 il ziyareti ile toplam 194 program gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, bütün bu programları; sahayı dinlemek, üreticileri anlamak için yaptıklarını söyledi. Bakanlık olarak, dünyadaki gelişmelerin hızından geri kalmamak adına bürokrasiyi azaltarak, yeni tarım politikalarıyla seri ve etkili bir süreci yönetmeye çalıştıklarını dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:



"Bunun için, geçtiğimiz aylarda ülkemiz tarihinin en geniş katılımlı Tarım Orman Şurasını, 'Ortak Akıl' buluşmalarıyla gerçekleştirmiştik. 'Bir fikrim var' diyen bütün vatandaşlarımızdan gelen 50 bini aşkın fikir, plan ve projeyi çalışma gruplarımızda sınıflandırdık. Son 1,5 aydır da bu büyük bilgi, plan ve proje hazinesinden yol haritamızı çıkarmaya çalışıyoruz. Tarım-Orman Şurasında, su odaklı planlama, sözleşmeli üretim, üretici örgütleri, gıdada taklit ve tağşiş gibi konular oldukça öne çıktı. Fakat hayvancılık konusu da ana konu başlıklarından biri olarak konuşuldu, tartışıldı. Biz de Bakanlık olarak, elimizdeki bütün imkanları seferber ederek, size güzel haberler vermeye geldik."



"Mersin'de hayvancılık sektörüne son 17 yılda 502 milyon lira hibe desteği sağladık"



Bakanlık olarak Mersin'de bugüne kadar yaptıkları çalışmaları da anlatan Pakdemirli, "Bakanlık olarak, Mersin'de hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız kapsamında, son 17 yılda hayvancılık sektörümüze 502 milyon lira hibe desteği sağladık. Verdiğimiz bu destekler ve yetiştiricilerimizin azimli çalışmaları neticesinde Mersin'imizin hak ettiği seviyelere yükseldiğini görmek mutluluk verici. Bunun en güzel örneği de Mersin'in keçi varlığında ülkemizde birinci sırada, toplam küçükbaş hayvan varlığında da 6'ncı sırada olmasını gösterebiliriz. 2019 yılında, Mersin ilindeki küçükbaş hayvan varlığımız 1,5 milyon başa yaklaştı" dedi.



Dünyadaki ve Türkiye'deki nüfus artışına ve ete olan talebe bağlı olarak piyasadaki ihtiyaca göre kısa ve uzun vadeli planlamalar üzerinde de çalıştıklarını ifade eden Pakdemirli, "Bununla birlikte, 2019 yılında 504 bin litre süte destek sağladık. 2018 yılında Mersin ilimizde yaklaşık 700 bin baş hayvana,



17,4 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Sürü Yöneticisi (çoban) İstihdam Desteği ile Mersin'de 2018 yılında 615 işletmeye 3,1 milyon lira sürü yöneticisi istihdam desteği verdik. Bu rakam; Türkiye genelinde verdiğimiz toplam desteğin yaklaşık yüzde 10'ununa tekabül ediyor. Mersin'de son 17 yılda ORKÖY Süt Koyunculuğu Projeleri kapsamında toplam 937 aileye, günümüz tutarlarıyla 35 milyon lira kredi ve hibe desteği verdik. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında, 112 küçükbaş hayvancılık projesi uygulayarak, genç çiftçilerimize toplam 3 milyon 360 bin lira hibe ettik" diye konuştu.



Bakanlık olarak, 2002'de 930 bin lira olan yem bitkileri desteklemelerini 2018'de 3,2 kat artırarak, 3 milyon liraya çıkardıkları bilgisini veren Pakdemirli, son 17 yılda 58 milyon lira yem bitkileri destekleme ödemesi yaptıklarını söyledi. Türkiye'den canlı koyun-keçi ihracatı kapsamında, 2019'da Azerbaycan, Katar, Sudan, Irak ve Lübnan olmak üzere toplam 5 ülkeye 141 bin küçükbaş hayvan ihraç ettiklerini ifade eden Pakdemirli, Mersin'in bu konuda barındırdığı potansiyeli ile öncü illerden biri olacağının altını çizdi.



"2020 hedefimiz, 56 milyon başa ulaşmak"



2019 yılında sürü büyütme ve yenileme desteğini uygulamaya koyduklarını dile getiren Pakdemirli, "Bir önceki yılda doğan kuzu ve oğlaklardan anaç vasfına ulaşan ve ilk defa sürüye katılan hayvan başına 100 lira destekleme ödeyeceğiz. Bu da yeni bir destek, benim zamanımda çıktı. Islah programı kapsamında; soy kütüğü kaydı tutulan koyun keçi başına 100 lira, soy kütüğünden doğan damızlık koç-tekeleri kullanan yetiştiricilerimize de koç-teke başına 500 lira destekleme yapacağız. Toplam küçükbaş hayvan varlığımız bu sene 50 milyona geldi. Ben aldığımda 46 milyondu, 2002'de de 32 milyondu. 2020 hedefimiz, 56 milyon başa ulaşmak. 2023 yılında da her bireye bir küçükbaş sahibi olacak şekilde sayıları eşitlemek ana amacımız" ifadelerini kullandı.



"Anaç keçi desteğini 25 liradan35 liraya çıkardığımızı Mersin'den müjde olarak açıklayalım"



Keçi üreticilerine Mersin'den müjde veren ve 2020 yılında anaç keçi için destek miktarının artışı için gerekli çalışmayı da yaptığını belirten Pakdemirli, "25 lira olan desteği, 2020 yılı için Mersin'den müjde olarak açıklayalım, 35 lira olarak açıklayalım" dedi.



2020 yılında Mersin'de Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesine devam edeceklerini kaydeden Pakdemirli, şunları söyledi:



"Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteğini inşallah 10 bin işletmeye çıkararak, 50 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız. Mersin'in de bu desteklemeden azami derecede yararlanacağına inancım tam. Önümüzdeki dönemde; küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesi ve pazar payının artırılması, küçükbaş hayvan etinin tanıtımı ile tüketici alışkanlıkların değiştirilmesine yönelik çalışmalarımız hız kazanacak. Hedefimiz olan toplam kırmızı et üretimimizde, küçükbaş eti üretim payını yüzde 10'dan yüzde 20'lerin üzerine taşımaktır."



Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Projesi ile ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Bu proje kapsamında, 300 adet güneş enerji sistemi ile 200 adet koyun yün kırpma makinesi dağıtacağız. Proje büyüklüğü 1 milyon 535 bin TL olup bunun yüzde 25'i, eş finansman olarak yetiştiriciden karşılanacaktır. İkinci projemiz ise Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi. Bu proje kapsamında da Mersin'de 7 adet alt proje uygulanmakta olup, projeler ile ıslah yapılan İvesi ve Güney Karaman ırkları ile Kıl Keçisinin verimlerinde artışlar sağladık. Bugüne kadar proje uygulanan 343 üyeye de Bakanlığımız tarafından toplamda 21,7 milyon TL destek verdik. ve yine bugün Mersin'imizde açılan Sürü Yönetimi Elemanı kurslarını bitirenlere sertifikalarını vereceğiz. 2014 yılından bugüne kadar açılan kurslarda 3 bin 583 üye sertifika sahibi yapılarak, Bakanlığımızın verdiği sürü yönetimi desteğinden faydalanmasının önü açılmıştı. Bugün de 2019 yılında şartları yerine getiren 615 üyeye, 3,1 milyon Liralık desteklemesi için sertifikalarını takdim edeceğiz. Ben inanıyorum ki, Mersinli yetiştiricimizin emeğiyle inşallah 2020 yılı, küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir yıl olacaktır. Şundan emin olabilirsiniz; biz Bakanlık olarak yanınızdayız. İnşallah bu sene de; destek bizden, yetiştirmek sizden" diye konuştu.



Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından sertifikaları verdi. - MERSİN

