Bakan Pakdemirli'den 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü mesajı
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Bakan Pakdemirli'den 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Bakan Pakdemirli'den 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü mesajı
07.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:50

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda Bakan Bekir Pakdemirli, "Yılda bir milyonu aşan sayıda gerçekleştirdiğimiz denetimlerimiz, üreticiler ve işletmeciler için düzenlediğimiz eğitimlerimiz vatandaşlarımızın tabağındaki güvenilir gıdanın teminatı olmaktadır. Ancak gıda güvenilirliğinin herkesin sorumluluğu olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerine yer verdi.

"TARIMIN, MİLLİ SAVUNMA SANAYİ KADAR STRATEJİK BİR KONUMUNDA OLDUĞUNU BUGÜN ÇOK DAHA İYİ ANLIYORUZ"

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecinin herkes tarafından bilinen ancak gözden kaçırabildiği gerçekleri tekrar hatırlattığını belirten Bakan Pakdemirli, "Pek çok ihtiyacımız, alışkanlığımız ertelenebilir, değiştirilebilir, yok sayılabilir ancak her ne şart altında olursa olsun gıda ihtiyacımız her zaman öncelikli olacaktır. Birçok defa ifade ettiğimiz gibi tarımın, milli savunma sanayi kadar stratejik bir konumunda olduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Öncelikli ihtiyacımız olan gıda, kadim kültürümüzde ihtiyacın da ötesine geçmiş, yaşamımızın tam kalbine yerleşmiştir. Düğünlerimizde, bayramlarımızda, iftarlarımızda yemekler yenir; cenazelerimizde, taziyelerimizde yemekler dağıtır hayır duaları okuruz, bir kahveyle, bir çayla gönül bağları kurarız. Hayatımızın merkezinde bu kadar önemli bir yer tutan gıda, insanlığın ortak kaderi ve geleceği haline gelmiştir" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL TOPLAM 1 MİLYON 215 BİN 996 ADET DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK"

2002 yılında 1500 olan denetçi sayısının bu yıl itibari ile 7 bin 4'e yükseldiğini açıklayan Pakdemirli, "Bugün Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nün ikinci yılını idrak ediyoruz. Bu yılki etkinliklerin ana teması, FAO ve WHO tarafından geçen yıl olduğu gibi 'Gıda Güvenilirliği, Herkesin Sorumluluğu' olarak belirlendi. Bizler biliyoruz ki gıda 'güvenilir' olduğu sürece istediğimiz faydayı sağlayabilir, 'güvenilir' olduğu sürece de tüketime uygundur. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın 'güvenilir gıdaya' erişimini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarladan sofraya kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşımıza sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu anlayışla 2002 yılında bin 500 olan denetçi sayımızı bu yıl itibariyle 7 bin 4'e, denetim sayısını ise yıllık 39 binden 1 milyonun üzerine yükselttik. Geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 215 bin 996 adet denetim gerçekleştirdik. 2009 yılında faaliyete geçirdiğimiz, tüketicilerimizin gıda ile ilgili ihbar ve şikayetlerinin değerlendirildiği ALO 174 Gıda Hattı bugüne kadar 2 milyonun üzerinde tüketicimiz tarafından arandı. Ayrıca WhatsApp İhbar Hattımız (0 501 174 0 174) da, 08 Mart 2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı. Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetleri hızla inceliyor, ekiplerimizi harekete geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gıda güvenilirliğinin herkesin sorumluluğu olduğunu da vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Son tüketiciye ulaşan gıdalara yönelik denetimlerimizin yanı sıra gıda zincirinin birinci aşamasına yönelik denetimler de gerçekleştiriyoruz. Gıda güvenilirliğini sağlamada kullandığımız risk analizi yaklaşımının doğal bir sonucu olarak, gıdamızın taşıyabileceği riskleri biliyor, bunları en iyi şekilde yönetebilmek için bilim insanlarından oluşturduğumuz bilimsel komisyonlar ile çalışıyoruz. Oluşturduğumuz bilimsel komisyonlarda yer alan bilim insanlarımız, bizim için sağlam temeller inşa etmektedir. Son teknolojiyle güçlendirilmiş gıda kontrol laboratuvarlarımız, AB ve diğer uluslararası kuruluşlardan aldığı eğitimlerle güçlenen, donanımlı denetçi kadromuz, yılda bir milyonu aşan sayıda gerçekleştirdiğimiz denetimlerimiz, üreticiler ve işletmeciler için düzenlediğimiz eğitimlerimiz vatandaşlarımızın tabağındaki güvenilir gıdanın teminatı olmaktadır. Ancak gıda güvenilirliğinin herkesin sorumluluğu olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANI DR. BEKİR PAKDEMİRLİ, MESAJINI ŞU ŞEKİLDE SONLANDIRDI:

"7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nün yürütücüleri olan FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) gibi kuruluşlarının uzun yıllardır üyesi olmanın, bu kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz başarılı işbirliklerinin ve projelerin de bugünü mutlulukla kutlamamızda etkisi büyüktür. Birleşmiş Milletler, güvenilir gıdanın tabaklarımıza gelene kadar geçtiği tüm süreçlerde emeği bulunan tüm paydaşların bu çabalarına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için 20 Aralık 2018'de 7 Haziran tarihini Dünya Gıda Güvenilirliği Günü ilan etmiştir. Bu vesileyle ben de çiftçilerimizin, ziraat mühendislerimizin, veteriner hekimlerimizin, gıda mühendislerimizin, bilim insanlarımızın, gıda işletmecilerimizin, gıda emekçilerimizin, denetçilerimizin, gıdalarımızı taşıyan ve satışını yapanların, şeflerin, restoran sahiplerinin ve çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, tabi ki tüketicilerimizin ve diğer tüm aktörlerin Gıda Güvenilirliği Günü'nü kutluyor, verdikleri emekler için teşekkürlerimi sunuyorum. Tarladan sofraya gıda güvenilirliğinin resmi olarak tüm sorumluluğunu taşımanın zorlu bir görev olduğunun bilincinde olarak, bu görevi layıkıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. 'Gıda güvenilirliği, herkesin sorumluluğu' sloganına Bakanlık olarak gönülden katılıyoruz. Bu çerçevede üzerimize düşen sorumluluğu her gün yorulmadan üstlenmeye devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza, güvenilir gıdamızı keyifle, güvenle ve hep birlikte tüketmemiz için ellerinden geleni yaptıkları nice güzel günler diliyorum."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

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