11.10.2019 18:42

Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı

BURSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesinde defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karacabey'in Kurşunlu Mahallesi'ni ziyaret etti. Pakdemirli ilk olarak motorlu testereyi eline alarak, vatandaşlarla birlikte defne hasadı yaptı. Ardından mahallede vatandaşlarla yemek yiyen Pakdemirli, ıhlamur, kestane ve bal ormanlarına gitti. Burada kestane hasadı ile birlikte bal sağımı yaptı. Köylülerden birinin kemençe ile Pakdemirli'ye maniler söylemesi herkesi gülümsetti.

Kaynak: İHA