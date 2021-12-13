BAKAN PAKDEMİRLİ, ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ'NİN KAPANIŞ TOPLANTISINA KATILDI

BAYBURT (Habermetre) - Bakan Pakdemirli, "Köyden kente göçün önüne geçen hizmetlerimiz sayesinde, bölge halkımız yeniden topraklarına dönmeye, bu havzalar göç almaya başladı. " dedi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Necip Fazıl Kültür Merkez'inde düzenlenen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kapanış toplantısına katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Erzurum, Artvin ve Bayburt illeri başta olmak üzere bu bölgeye önemli katkılar sağlayacak bir projenin artık sonuna geldiklerini belirtti.

Pakdemirli, iklim değişikliğinin, bugün küresel gündemin en önemli konusu haline geldiğine vurgu yaparak, "Özellikle bu yıl, iklim değişikliğinin artan etkileriyle neredeyse dünyanın her bölgesinde büyük felaketlere şahit olduk. İnsanoğlu bir yandan aşırı yağış ve sellere, diğer yandan kuraklık ve orman yangınlarına maruz kaldı. Maalesef bu süreçte Türkiye olarak bizler de etkilendik. " dedi.

"SON 19 YILDA 5, 5 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

"Artık doğanın yanında olan, toprağı, suyu, ormanları koruyan ve verimli kullanan sistemlere ve projelere daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. " diyen Pakdemirli, bugün, tamamlama aşamasına gelinen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin tam da bunu hedefleyen, çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli proje olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle mücadelede ormanlar hayati rol üstleniyor. Her yıl fosil yakıtlardan salınan karbondioksitin üçte birini emen ormanlar, en büyük karbon yutağıdır. Türkiye, son 19 yılda ormancılık alanındaki çalışmalarıyla, yeşili koruyan ve artıran ülke olarak tüm dünyaya örnek olmuştur. İşte bu başarının arkasında, medarıiftiharımız olan orman teşkilatımız vardır. Her yıl kapasitesini güçlendirdiğimiz 182 yıllık bu köklü orman teşkilatımız sayesinde, bizleri gururlandıran çalışmalara imza attık. Son 19 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını yaparak, 5, 6 milyon hektar alanda 5, 5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. "

"ARAZİLERİN VERİMLİLİĞİ ARTTI"

Bakan Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada 4'üncü sırada olduklarını söyledi.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne başlarken doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu, sürdürülebilir yönetimi ile havzadaki halkın hayat şartlarının iyileştirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelir seviyesinin artırılmasını amaçladıklarını ifade eden Pakdemirli, "2012 yılından bugüne 10 yıldır uygulanmakta olan bu projede, uygulanan faaliyetlerde yüzde 100 ve üzeri gerçekleşmeler elde ettiklerini söyledi.

Projenin bölgeye faydalarını anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Proje sayesinde ormancılık alanında 6 bin 842 aileye tamamı hibe olmak üzere, yaklaşık 91 milyon lira destek sağladık. Doğal kaynakların rehabilitasyonu kapsamında, 175 milyon lira yatırım yaptık. Tarım alanında tamamı hibe 32, 5 milyon lira destek ödedik. Su ve sulama alanında nehir sedimantasyonu ve taşkın önlemek için 3, 5 milyon lira, küçük ölçekli sulamalar için tamamı proje dışı iç bütçeden olmak üzere 14 köy için 22, 1 milyon lira yatırım yaptık. Ayrıca Artvin ve Bayburt illerimizin yerel kaynaklarından 31 köyde tamamı proje dışı iç bütçeden 24, 5 milyon lira kaynak sağladık. Proje kapsamında toplamda günümüz rakamlarıyla 266 milyon lirası Orman Genel Müdürlüğünden olmak üzere toplam 348 milyon lira yatırım yaptık. "

Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve İl Özel idareleri yoluyla Erzurum'da 23, Artvin'de 17, Bayburt'ta 14 köyde, küçük ölçekli yeni sulama altyapısı kurarak sulu tarım alanı miktarını ve arazilerin verimliliğini artırdıklarını belirtti.

"TOPRAĞIMIZ VE SUYUMUZU KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"İnsanımızın doğduğu yerde doyması, üretmesi, huzuru ve refahı için, göçün önüne geçmek, gelir düzeyini arttırmak, tarıma ve hayvancılığa bereket katmak için orman varlığımızın devamını sağlamak, toprağımız ve suyumuzu korumak için çalışıyoruz. " diyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Biz, kimse memleketinden ayrı kalmasın, kaynaklarımız, doğamız, toprağımız verimli kullanılsın, gelir olsun, insanımız köklerinden uzaklaşmasın, yaşam standartları artsın istiyoruz. İnsanların hayal kurabileceği, yarınlara güvenle bakabileceği bir toprağı olsun diye havzaları rehabilite ediyor, havzaları hayata bağlayarak vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyoruz. Hamdolsun, projelerimiz ve çalışmalarımızla artık bölge insanı, yarınlara daha umutla bakıyor. Buradan mutlulukla ifade ediyorum, köyden kente göçün önüne geçen hizmetlerimiz sayesinde, bölge halkımız yeniden topraklarına dönemeye, bu havzalar göç almaya başladı. "

Yaptıkları tüm çalışma ve başarıların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğunu vurgulayan Pakdemirli, Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye'nin yeşil kalkınma sürecinde ön saflarda olmaya, tarım ve orman sektöründe dünyada lider ülkeler arasında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"İklim değişikliğinin etkilerini daha sert hissettiğimiz bu dönemde, doğaya sahip çıkan, çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan böyle projelere daha fazla ihtiyacımız var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu bilinçle, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin kalkınmasına ve halkımızın refah düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmaya ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. "

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