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Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatının kapıları açıldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin Halk Cumhuriyeti'ne süt ihracatının kapılarının açıldığını belirterek, "Ramazan Bayramı öncesinde açıkladığımız 54 tesisimiz, Çin Halk Cumhuriyeti'ne süt ürünleri ihracatı yapabilecek" dedi.

Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatının kapıları açıldı
01.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:16
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin Halk Cumhuriyeti'ne süt ihracatının kapılarının açıldığını belirterek, "Ramazan Bayramı öncesinde açıkladığımız 54 tesisimiz, Çin Halk Cumhuriyeti'ne süt ürünleri ihracatı yapabilecek" dedi.

Bakan Pakdemirli, 1 Haziran Dünya Süt Günü'nde video konferansla süt sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleşen programa Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Muhittin Özder, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Bakan Pakdemirli, sektör temsilcilerinin süt gününü kutlayarak, sektöre verdikleri destekler hakkında bilgi verdi. Pakdemirli, son 18 yılda, hayvancılık desteklemelerini, 4 kalemden 10 kaleme çıkarttıklarını, 38,4 milyar lira hayvancılık hibe desteği ödemesi yaptıklarını hatırlattı. Pakdemirli, "IPARD ve kırsal kalkınma yatırımları kapsamında, bugüne kadar süt sektörüne yönelik toplam 2 bin 217 projeye 2,1 milyar lira hibe desteği vererek, 4,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesini sağladık" dedi. 

'2020'DE ORMAN KÖYLÜSÜNE 90 MİLYON DESTEK VERECEĞİZ'ORKÖY projesi kapsamında orman köylülerine destek verdiklerini vurgulayan Pakdemirli "Süt sığırcılığı projesi kapsamında 47 bin 370 aileye, 1,6 milyar lira destek, süt koyunculuğu projesi kapsamında ise 13 bin 135 aileye 555 milyon lira destek verdik. İnşallah 2020 yılında da, bu projeler kapsamındaki desteklerimiz için 90 milyon liralık daha kaynak aktararak, orman köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'GEZEN HİBRİT SAĞIMCI PROJESİNİN PROTOTİPİ HAZIR'Bakan Pakdemirli, süt üreticisi ve süt birliklerinin kullanımını planladıkları 'Gezen Hibrit Sağımcı' projesinin prototipinin hazır olduğu ve seri üretim aşamasına geldiğini kaydederek, "'Gezen hibrit sağımcı sistemiyle; işletme maliyetini düşürmeyi, sağım hijyenini sağlamayı, sağım işini düşük emek ve maliyetle gerçekleştirerek kolaylaştırmayı, mera hayvancılığı yapan ve sütü sağmayan üreticimizin sağımını gerçekleştirerek, küçükbaş hayvan sütünü ekonomiye kazandırmayı hedefledik. Ayrıca kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi için bu yıl içerisinde, öncelikle pilot olarak belirlediğimiz Aksaray, Burdur ve Çanakkale illerimizi, 2 yıl sonra ise tüm illerimizi sınıflandırılan çiğ süt destekleme kapsamına alarak, kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz" dedi. 'ÜLKEMİZ SÜT ÜRETİMİNDE KENDİNE YETERLİ KONUMDADIR'Ülke hayvancılığında son 18 yılda önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Pakdemirli, büyükbaş hayvan sayısında yüzde 80, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 51, süt üretiminde ise yüzde 173 artış sağlandığını vurguladı. Pakdemirli, "2019 yılında da süt üretimimiz, bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak, 22,9 milyon tona ulaşmıştır. FAO verilerine göre de; ülkemiz dünya süt üretiminde 8'nci sıraya, AB ülkeleri arasında ise, Almanya ve Fransa'dan sonra 3'ncü sıraya yükselmiştir. Bununla birlikte ülkemiz süt üretiminde, yüzde 107'lik oranla kendine yeterli konumdadır" diye konuştu. 'ÇİĞ SÜT DESTEK PRİMİ DE 15 KURUŞA KADAR ARTIRILDI'2002 yılında 122 kilogram olan kişi başına düşen süt üretim miktarının 2018 yılında 270 kilograma, 2019 yılında ise 276 kilograma yükseldiğini belirten Pakdemirli "Yine FAO verilerine göre kişi başına düşen süt üretimi dünyada 110 kilogram, AB'de ise 329 kilogram seviyelerindedir. Yine uyguladığımız ıslah programları sonucunda e-ıslaha kayıtlı siyah alaca ırkının, 2002 yılında 5.812 kilogram olan süt verimi ortalaması yüzde 18 artarak, 2019 yılında 6.835 kilogram ulaşmıştır. Üreticilerimizin, içinde bulunduğumuz dönemde daha çok desteklenmesi ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla çiğ süt destek primi de 15 kuruşa kadar artırılmıştır" diye konuştu.Pakdemirli, AB ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 111 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yaptıklarını kaydederek, "Süt sektöründe net ihracatçı konumda olan ülkemiz 2019 yılında süt ve süt ürünleri ihracatını, bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 357 milyon dolara taşımıştır" ifadelerini kullandı.'54 TESİSİMİZ ÇİN'E SÜT İHRACATI YAPABİLECEK'Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2012 yılından itibaren yaptığı çalışmaların sonuç verdiğini söyleyen Pakdemirli, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin Halk Cumhuriyetine süt ihracatının kapılarının açıldığını kaydetti. Pakdemirli, "Ramazan Bayramı öncesinde açıkladığımız 54 tesisimiz, Çin Halk Cumhuriyetine süt ürünleri ihracatı yapabilecek. Üretmek kadar pazarlamanın da önemli olduğu günümüz şartlarında, Çin pazarı gibi büyük bir pastadan süt ve süt ürünleri üreticilerimizin gereken payı alacağına olan inancım tam. Hem süt üreticilerimize, hem de süt ürünleri üretici firmalarımıza hayırlı olsun. Bakanlık olarak diğer ürün gruplarının da dünya pazarında yer almasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu. 

 


- Ankara

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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