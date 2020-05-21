Bakan Pakdemirli: "Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller...
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Bakan Pakdemirli: "Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünlerinin önündeki engellerin kalktığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli:
21.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:47

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünlerinin önündeki engellerin kalktığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünlerinin önündeki engellerin kalktığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Ticaret Bakanlığımızla yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde ülkemizden Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalkmıştır. Çin tarafınca, ülkemizden Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya yetkili firmaların listeleri yayınlanmıştır. Listede yerini alan 54 firmamıza bir çok süt ürünü grubunda ihracatın önü açıldı. Bu kararla uluslararası piyasanın tarım sektörümüze duyulan güveni de bir kez daha teyit etmiştir. Hem süt üreticilerimize hem de süt ürünleri üretici firmalarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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