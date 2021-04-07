Bakan Pakdemirli, çiftçilerin nakdi ödemesini hızlandırdı
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Bakan Pakdemirli, çiftçilerin nakdi ödemesini hızlandırdı

Bültenler - Haberler | Ekonomi
Bakan Pakdemirli, çiftçilerin nakdi ödemesini hızlandırdı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, çiftçilerin en fazla nakdi desteğe ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde ödemelere hız verdiklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, çiftçilere en fazla nakdi desteğe ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde ödemelere hız verdiklerini belirterek, Nisan ayı itibarıyla bitkisel üretim desteklemelerini % 51'inin çiftçilere ödendiğini söyledi.

Bakan Bekir Pakdemirli'nin bu konuda yaptığı yazılı açıklama:

"Çiftçilerimizin nakdi desteğe en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde, bitkisel üretim destekleme ödemelerini aksatmadan çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık.

Bu bağlamda, bitkisel üretim destekleme bütçesinin % 51'ine tekabül eden 6,27 Milyar TL'yi Nisan ayı itibariyle çiftçilerimize ödedik. Destekleme bütçesinin kalan 6 Milyar TL'lik kısmını ise ödeme takvimine göre çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya devam edeceğiz.

Yine bu dönemde artan gübre fiyatları karşında çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut Gübre Desteklerini %100 oranında artırdık.

Ayrıca Fark Ödemesi Desteği kapsamında; kütlü pamuk primini % 37,5, yağlık ayçiçeği primini % 25 artırdık. Destekleme birim fiyatlarında ise en yüksek artışı sertifikalı tohum kullanım desteğine yaptık."

Kaynak: Bültenler

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