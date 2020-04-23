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23 Nisan, Ekonomi, Haber

Bakan Pakdemirli, çiftçi çocuklarıyla video konferansla bir araya geldi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 11 farklı ildeki çiftçi ailelerin çocuklarıyla video konferans sistemiyle görüştü ve bayramlarını kutladı.

23.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:32
Bakan Pakdemirli, çiftçi çocuklarıyla video konferansla bir araya geldi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 11 farklı ildeki çiftçi ailelerin çocuklarıyla video konferans sistemiyle görüştü ve bayramlarını kutladı.

Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 11 farklı ildeki çiftçi ailelerinin çocukları ile telekonferans sistemiyle konuştu.

Çocuklarla yaptığı sohbetinde Pakdemirli, bu yıl 23 Nisan'ı biraz buruk kutladıklarını kaydetti. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edildiğini ifade eden Pakdemirli, "Onun için sizler evlerinizdesiniz, dedeleriniz nineleriniz de bu sebeple evde. Onun için okul evinize getirildi, derslerinize evden katılıyorsunuz." dedi.

Bakan Pakdemirli, çocuklara güçlü bir ülkenin, milletin ve devletin çocukları olduklarını belirterek, devletin bütün imkanlarını bu salgına karşı seferber ettiğini, Türkiye'nin salgınla mücadelede örnek gösterilen bir ülke olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, salgına karşı ABD'den ve Avrupa'dan daha iyi bir mücadele verildiğini aktaran Pakdemirli, "En kısa sürede bu salgını yeneceğiz ve sizler o çok özlediğiniz okulunuza, öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza kavuşacaksınız." ifadelerini kullandı.

Çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını da ileten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yıl dönümü. 23 Nisan 1920'de ülkemiz işgal altındayken, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının aylar süren çalışmalarının sonunda Ankara'da Milli Meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yine o Meclis ve Atatürk, milletimizin tarihi açısından çok önemli olan açılış gününü, sizlere, siz çocuklara bayram olarak hediye etti. Sizler, hepiniz ne kadar şanslı çocuklarsınız ki hep sizi seven, sizi düşünen Cumhurbaşkanlarınız oldu. Ne şanslıyız ki dünyanın tek çocuk bayramını kutlayan ve bunu dünyanın bütün çocuklarına armağan eden bir milletin evlatlarısınız"

Boyama ve öykü kitapları bakanlığın internet sitesinde

Çocuklar için "Kahraman Sebze ve Meyve Boyama" ile öykü kitaplarını hazırladıklarını belirten Pakdemirli, bu kitaplara bakanlığın internet sayfasından ulaşılabileceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, çiftçilik mesleğinin öneminin gün geçtikçe arttığını belirterek, insanın elektriksiz, telefonsuz da uyuyabileceğini ama aç uyuyamayacağını dile getirdi.

Salgın bittikten sonra tarımın, köylünün, çiftçinin ve tarımsal üretimin daha da önemli olacağını vurgulayan Pakdemirli, "Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Köylü Milletin Efendisidir'. 'Efendisi' olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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