Bakan Pakdemirli, çiftçi çocukların bayramını kutladı
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Bakan Pakdemirli, çiftçi çocukların bayramını kutladı

Bakan Pakdemirli, çiftçi çocukların bayramını kutladı Tarım ve Orman Bakanlığından miniklere bayram hediyesi 'Kahraman Sebze ve Meyveler' serisi dijital erişime açıldı Pakdemirli: "Bundan sonra tarım, köylü, çiftçi, tarımsal üretim daha da önemli olacak" Tarım ve Orman Bakanı Bekir...

23.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:09
Bakan Pakdemirli, çiftçi çocukların bayramını kutladı

Bakan Pakdemirli, çiftçi çocukların bayramını kutladı

Tarım ve Orman Bakanlığından miniklere bayram hediyesi

'Kahraman Sebze ve Meyveler' serisi dijital erişime açıldı

Pakdemirli: "Bundan sonra tarım, köylü, çiftçi, tarımsal üretim daha da önemli olacak"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans aracılığıyla minik çiftçilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Çocuklara bakanlık tarafından hazırlanan 'Kahraman Sebze ve Meyveler' serisinin sosyal medya hesaplarından ve bakanlığın sitesinden erişime açıldığının müjdesini veren Pakdemirli, korona virüs sonrası tarım, köylü, çiftçi, tarımsal üretimin daha da önemli olacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans aracılığıyla çiftçi çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin dört bir yanından gerçekleştirilen bağlantılarla çocuklarla sohbet etti. Minikler ise uğraştıkları tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgileri paylaşarak şiirler okudu. Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgileri miniklerle paylaşan Pakdemirli, çocuklara bayram hediyesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Kahraman Sebze ve Meyveler' serisinin sosyal medya hesaplarından ve bakanlığın internet adresinden erişime açıldığının müjdesini verdi. Bakan Pakdemirli çocuklar arasında renkli diyaloglar yaşandı. Bakan Pakdemirli'ye çocukların kimi 'müdürüm' diye seslendi kimi 'Bekir amca' dedi. Siirtli Abdurrezzak Ceylan ise, korona virüsten korunması için Bakan Pakdemirli'ye böğürtlen reçeli gönderdiğini söyledi.

Pakdemirli, minik çiftçilere bu haberi arkadaşlarıyla paylaşmaları ve kitaplardan bilgisayarlarına indirerek yararlanabileceklerini bildirdi.

Bu yıl 23 Nisan'ın biraz buruk kutlandığını belirten Bakan Pakdemirli, miniklerin bayramını kutlayarak bu sürecin en kısa zamanda sona ereceğini söyledi. Pakdemirli çocuklara seslendiği konuşmasında, "Hepiniz bu bayramda ellerinizde bayraklarınızla, okullarınızda olmak isterdiniz. Öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla şiirler okuyup, şarkılar, türküler söylemek isterdiniz. Oyunlar oynamak isterdiniz arkadaşlarınızla. Ailelerinizin de oralarda olmasını isterdiniz. Ama biliyorsunuz; bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz de, korona virüsü salgınıyla mücadele ediyor. Onun için sizler evlerinizdesiniz, dedeleriniz nineleriniz de onun için evde. Onun için okul evinize getirildi, derslerinize evden katılıyorsunuz. Fakat hiç merak etmeyin. Sizler, hepiniz; güçlü bir ülkenin, güçlü bir milletin ve devletin çocuklarısınız. Türkiye Cumhuriyeti, bir büyük devletin adıdır ve devletimiz bütün imkanlarını bu salgına karşı seferber etmiş durumdadır. ülkemiz salgınla mücadelede örnek gösterilen bir ülkedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çocukların bayramını kutladığını bildiren Bakan Pakdemirli, bakanlığın çocuklara yönelik faaliyetlerine ilişkin konuştu. Pakdemirli, "Bakanlık olarak 2010 yılında, 'Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk' ilkesinden yola çıkarak, 'Lider Çocuk Tarım Kampı Projesi'ni hayata geçirdik. 81 ilimizde de uygulanan bu projeye, her yıl 4'üncü sınıf öğrencisi yüzlerce arkadaşınız katılıyor. Bugüne kadar da binlerce arkadaşınızın misafir olduğu bu kamplarımızda, doğa bilinci ve çevre farkındalığının yanı sıra tarımla buluşmalarını sağlıyoruz. Arkadaşlarınız, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Kamplarımız sizleri misafir etmeye devam edecek" dedi.

Miniklere kişisel hijyene dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunan Bakan Pakdemirli, çiftçilerin varlığının çok önemli olduğunu belirtti. Pakdemirli, "Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, kimsenin endişe etmesine gerek yok" derken, bunu çiftçilerimize, annelerinize, babalarınıza borçlu olduğumuzu biliyorum. Çünkü ülkemizi de, dünyayı da doyuranlar; sizin anneniz, sizin babanızdır. Çiftçilik mesleğinin önemi bakın gün geçtikçe artıyor. Çünkü insan elektriksiz, telefonsuz uyuyabilir belki ama aç uyuyamaz. Yani her şeyden önce karnımızı doyurmamız gerekiyor. İşte bunu sizin aileleriniz yapıyor. Bu sebeple bizler size teşekkür borçluyuz. Hani diyorlar ya, salgın bittikten sonra dünya eski dünya olmayacak. Evet, bundan sonra tarım, köylü, çiftçi, tarımsal üretim daha da önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, kendisinin de çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu, İzmir'de tarımla uğraştığı için kendi çocuklarının da çiftçi çocuğu olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli çocuklara son olarak evde kalmaları ve online derslerini aksatmamaları çağrısında bulundu.

Bakan Pakdemirli, çiftçi çocukların bayramını kutladı

Kaynak: İHA

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