Bakan Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulundu
11.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:31
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Valilik ziyareti -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyükşehir belediyesi ziyareti ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Valilik ziyareti
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyükşehir belediyesi ziyareti ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir