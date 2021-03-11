Bakan Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulundu

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Valilik ziyareti -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyükşehir belediyesi ziyareti ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.