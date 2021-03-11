Bakan Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulundu
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Bakan Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulundu

11.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:31

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Valilik ziyareti -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyükşehir belediyesi ziyareti ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Valilik ziyareti

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyükşehir belediyesi ziyareti ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Bakan Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Bakan Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Bakan Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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