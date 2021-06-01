Bakan Pakdemirli Çaykur Tirebolu Çay Fabrikasını Bunca Yorgunluk İçinde Ziyaret Etmeden Geçmedi.
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Bakan Pakdemirli Çaykur Tirebolu Çay Fabrikasını Bunca Yorgunluk İçinde Ziyaret Etmeden Geçmedi.

Bakan Pakdemirli Çaykur Tirebolu Çay Fabrikasını Bunca Yorgunluk İçinde Ziyaret Etmeden Geçmedi.
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi kapsamında bölgedeki çalışmaları yerinde izledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi kapsamında bölgedeki çalışmaları yerinde izledi. Dün Sabah saatlerinde Giresun il merkezinde TMO 2020 yılı fındık alım törenine katılan Bakan Pakdemirli, ardından Giresun'da meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi kapsamında bölgedeki çalışmalarını sürdürdü. Bakan Pakdemirli, selden zarar gören Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde incelemelerde bulundu. Bölgede yaptığı incelemeler esnasında Çaykur Tirebolu Fabrikasına uğrayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli burada Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından karşılandı. 81 ilde 81 satış mağazası projesi kapsamında ikici olarak Tirebolu'da açılan Çaykur Çay Satış Mağazasını gezen Bakan Pakdemirli Genel Müdür Vekili Alim'den bilgi aldı. Projenin çok önemli ve yerinde bir proje olduğu belirten Bakan Pakdemirli kendisine ikram edilen Çaykur çay çeşitlerinden tattı. Giresunlu çay üreticimizin bin bir emekle, alın teriyle ürettiği çay, Tirebolu'daki ÇAYKUR fabrikamızda değerleniyor diyen Bakan Pakdemirli kendisine çay ikram eden mağaza görevlisine iyi çay demleme konusunda bilgi verdi.

Kaynak: Habermetre

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Bakan Pakdemirli Çaykur Tirebolu Çay Fabrikasını Bunca Yorgunluk İçinde Ziyaret Etmeden Geçmedi. - Haberler
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