Bakan Pakdemirli canlı bağlantıyla hasat şenliğine katıldı

02.11.2019 18:52

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hastalık ve zararlılar gibi sorunlar yaşanmadığı için zeytinyağının bu sene kaliteli olacağı ve dış pazar için avantaj oluşturacağını belirterek "Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde marka ülke olması için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muğla'daki 17 milyon zeytin ağacının 11 milyonunu barındıran Milas ilçesinde "6. Milas Zeytin Hasat Şenliği" gerçekleştirildi.

Bakan Pakdemirli hasat şenliğine canlı telefon bağlantısıyla katıldı. Milas'ı "zeytin üssü" olarak tanımlayan Pakdemirli, hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

Zeytin ve zeytinyağında 2019 rekoltesini hatırlatan Pakdemirli, "Sofralık zeytin üretiminde 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminde 1 milyon 110 bin ton olmak üzere toplam dane zeytin üretiminin 1 milyon 525 bin ton ve zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olacağını daha önce açıklamıştık." dedi.

Pakdemirli, hastalık ve zararlılar gibi sorunlar yaşanmadığı için zeytinyağının bu sene kaliteli olacağına ve dış pazar için avantaj oluşturacağına dikkati çekerek Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde marka ülke olması için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi.

Zeytine ilişkin 2018-2019 dönemindeki ihracat rakamlarına da değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu üretim sezonunda ülkemizin sofralık zeytin ihracatı, önceki döneme göre yüzde 11 artarak 142 milyon dolara yükseldi. Sofralık zeytinde ihracat sezonunun başladığı 1 Ekim 2018'den, sona erdiği 30 Eylül 2019'a kadar, 100'den fazla ülkeye 142 milyon 110 bin dolar değerinde 91 bin ton zeytin gönderdik. Türkiye bir önceki dönem 127 milyon dolarlık zeytin ihracatı gerçekleştirmişti. Böylece bu sezonki zeytin ihracatı geçen döneme oranla yüzde 11 arttı, miktar bazındaki artış oranı ise yüzde 34 oldu."

Pakdemirli, dane zeytinin kilogramına, fark ödeme desteği kapsamında 15 kuruş prim verileceğini de anımsatarak "Ülkemiz için stratejik öneme sahip bir ürünü başıboş bırakmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA