Bakan Pakdemirli: "Bugün çıkan 20 yangının 18'i kontrol altına alındı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pakdemirli: "Bugün çıkan 20 yangının 18'i kontrol altına alındı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Pakdemirli: "Bugün çıkan 20 yangının 18'i kontrol altına alındı" -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yurdun çeşitli bölgelerinde 20...

Bakan Pakdemirli: "Bugün çıkan 20 yangının 18'i kontrol altına alındı"

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu

MERSİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yurdun çeşitli bölgelerinde 20 orman yangını çıktığını belirterek, "Bunların 18'i kontrol altına alındı. Çok yeni bir yangın var. Muğla Bodrum Yalıkavak'ta yangın çıktı. Şu an bu yangınla ilgili ekiplerimizi sevk ettik. Bugün ayrıca Osmaniye'de yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın vardı. Bunun da kontrol altında olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Bakan Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yurdun çeşitli bölgelerinde 20 orman yangını çıktığını belirterek, "Bunların 18'i kontrol altına alındı. Çok yeni bir yangın var. Muğla Bodrum Yalıkavak'ta yangın çıktı. Şu an bu yangınla ilgili ekiplerimizi sevk ettik. Bugün ayrıca Osmaniye'de yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın vardı. Bunun da kontrol altında olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bu 20 yangının haricinde 7 tane de ekstradan kırsal yangına müdahale edildiği bilgisini veren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şu an içinde bulunduğumuz Aydıncık'in Pemmbecik Mahallesi'nde sabah 08.45'te çıkan yangına 15 dakika sonra müdahale edildi. Elbette çıkış sebebi kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor ama insan kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Yangına 3 uçak, 21 helikopter, 165 arozöz, 20 iş makinası, 20 su ikmal aracı ve 850 personel müdahale etti. 650 hektar alanı yangın etkilemiş vaziyette. Bunun hepsinin yandığını söylemek tabiki mümkün değil. Yangın atlamalı bir şekilde devam ediyor. Sıcaklığın çok yüksek, nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da yer yer 50 kilometre olduğu bir noktadayız. Şu anda müdahalemiz devam ediyor. Nihayetinde bu bir savaş, arkadaşlarımızın müdahalesi sürüyor. Can ve mal kaybımız bu yangında yok. Yerleşim yerlerinde hasar yok. Yerleşim yerlerinde her hangi bir tehdit bulunmamakta. Sabah saatlerinde Pembecik Mahallesi'nde tedbir amaçlı 50 evi boşaltmış bulunuyoruz."

Bakan Pakdemirli: 'Bugün çıkan 20 yangının 18'i kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: 'Bugün çıkan 20 yangının 18'i kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: 'Bugün çıkan 20 yangının 18'i kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: 'Bugün çıkan 20 yangının 18'i kontrol altına alındı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi Açıklaması
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını) Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını) Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Şevval Sam İlyas Tetik Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Pakdemirli: "Bugün çıkan 20 yangının 18'i kontrol altına alındı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 21:09:54. #1.16#

title