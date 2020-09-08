Bakan Pakdemirli: "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık"
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Bakan Pakdemirli: "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli:
08.09.2020 22:01 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:04

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir kıvılcım ile geleceği yakmayın uyarısı yapan Pakdemirli, "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık. Kahramanlarımız, #Denizli ve #Hatay yangınlarına büyük bir özveriyle mücadeleye devam ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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