Bakan Pakdemirli, Budapeşte'de Su Zirvesi'ne katıldı

16.10.2019 15:15

BUDAPEŞTE (İHA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Su Zirvesi'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Su Zirvesi'nde Su Stresi ve Göç - Krizleri Önlemenin Bir Yolu Var mı?" başlıklı oturumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, konuşmasında Türkiye'nin gıda ve su krizleri kapsamındaki tutumu, mülteci sorunları ve Suriye hakkındaki duruşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Suriye'de devam etmekte olan "Barış Pınarı Operasyonu"nun gerekliliği ile görüşlerini paylaştı. Yaklaşık 20 dakika süren konuşması salonda bulunanalar tarafından büyük alkış alan Bakan Pakdemirli, zirvenin ardından konuşmasını değerlendirdi.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, su ve göçleri konuşurken Suriye'yi özellikle içinde olunan duruma değerlendirdiğini belirterek, "Özellikle Suriye üzerinde durdum. Bugüne kadar Suriyeli kardeşlerimize neler yaptıklarımızdan bahsettim. Harcadığımız paradan ve uluslararası camiadan görmediğimiz destekten kısaca bahsettim. ve bunun bir insanlık dramı olduğundan ve tüm insanlığı etkilediğinden, tüm herkesi etkilediğinden, tüm herkesin elini taşın altına sokması gerektiğinden bahsettim. Tahmin ediyorum salonda mesajların hepsi alındı diye düşünüyorum. Salon çıt çıkmadan başından sonuna kadar beni dinledi. Çünkü orada politika yapmadık biz. Sadece yaptıklarımız anlattık. Dedik ki Türkiye Suriyeli kardeşleri için bunları yapmıştır. Su alt yapısı diğer alt yapılarla ilgili çalışmalar yapmıştır, kardeşlerini topluma bir şekilde entegre etmiştir. Bundan sonrasında da bölgenin güvenliği için bir askeri operasyona başlamıştır. Bu askeri operasyon bölgenin güvenliği içindir. Türkiye'nin güvenliği içindir, Suriyeli kardeşlerimizin güvenliği içindir. Onların evlerine serbestçe, rahatça ve güvenlik içerisinde dönebilmeleri içindir. Ama bunlar içinde tüm uluslararası camianın da bu işinin içinde olması gerektiğini ifade ettim" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli bugün Ankara'da yapılacak olan kabine toplantısına katılmak üzere Macaristan'dan ayrıldı.

(YK-BA-Y)

Kaynak: İHA