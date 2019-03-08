Bakan Pakdemirli: Bu Seçimlerde Oyumuzu Artırmamız Gerekiyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iktidar olarak bugünlere kolay gelmediklerini ifade ederek, "Adnan Menderes'i astılar, Özal'ı zehirlediler, peki Recep Tayyip Erdoğan'ı almalarına müsaade edecek miyiz? Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor. Oyumuzu artırmazsak muhalefet gelecek başımızda boza pişirecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'ya geldi. Zafer Havaalanı'na gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli partisinin Altıntaş ilçesindeki seçim bürosu açılısına katıldı. Zafer Meydanı'nda toplanan partililere seslenen Bakan Pakdemirli, iktidar olarak bugünlere kolay gelmediklerini, Adnan Menderes ve Turgut Özal'dan örnekler vererek şunları söyledi:

"Bu kadar desteğinize rağmen, milletin iradesine rağmen, 16 yıldır desteğinize rağmen AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmeyi istemediler. AK Parti'nin atadığı bürokratları yargı darbesiyle almaya kalktılar. 17-25 yargı darbesi ile Cumhurbaşkanımızı almaya kalktılar. Darbe girişimi ile milletin iradesini ipotek koymaya kalktılar. En sonra hiçbir sebep yokken ağustos ayında bir ekonomik darbe yapmaya kalktılar. Allah'tan kontrolü tekrar ele aldık. Bu millet çok travma gördü, Allah'a şükür sizlerde bu dirayet olduktan sonra, genç olan demokrasimize hiçbir şey olmaz. Adnan Menderes'i astılar, Özal'ı zehirlediler, peki Recep Tayyip Erdoğan'ı almalarına müsaade edecek miyiz? O zaman çok önemli olan bir şey var. En önemli olan şey ne biliyor musunuz? Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor. Oyumuzu artırmazsak muhalefet gelecek başımızda boza pişirecek. Biz diyeceğiz ki 'biz 2023'e kadar vize aldık'. Onlar da diyecek 'oyun düştü. Tekrar seçime gidelim'. Seçim güzel bir şey değil. Güzel bir şey ama 5 yılda bir yapılırsa. Bakın bu kadar istikrara rağmen sizin 16 yıldır desteğinize rağmen 13 defa seçime gitmişiz. Artık 2023'e kadar bizim seçime gitmememiz lazım."

'5 KURUŞLUK DESTEK ARTIŞININ DEVLETE MALİYETİ 750 MİLYON LİRA'

Bakan Bekir Pakdemirli buğday ve arpadaki desteğin 5 kuruştan 10 kuruşa yükseldiğini hatırlatarak, bu artışın devlete maliyetinin 750 milyon lira olduğunu açıkladı.

Tarımın sıkıntılarını biliyoruz. Bu ekonomi terörü maliyetleri artırdı. Gübreyi de biliyoruz, ilacı da biliyoruz, yemi de biliyoruz. İster istemez fiyatlar arttı. Ama şunu da unutmayın buğdayda bu sene pahalıya alacağız, arpayı da pahalıya alacağız. Bundan sonra buğday ve arpadaki desteklerini 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarttık. 'Ya sayın bakanım 5 kuruş 10 kuruş ne fark edecek diyorsun' ama inanın 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarmanın bedeli devlete tam 750 milyon lira. Cebimizde olan parayı son kuruşuna kadar üreticimiz köylümüz, çiftçimiz için harcamaya hazırız. Çünkü benim köylüm, çiftçim, üreticim bizim başımızın tacı. Sizle ilgili hangi konuda Cumhurbaşkanımıza üreticimizle ilgili hangi konuda gitsek 'köylümüz başımızın tacı, ne gerekiyorsa yapın' talimatını veriyor. Biz de oradan bulup, buradan bulup sizleri bir nebze de olsa rahatlatmaya çalışıyoruz. Ocakta ödediğimiz destekler 2 katrilyon, şubatta ödediğimiz destekler ise 3 katrilyon lirayı geçiyor. Mart ayında da 3.7 katrilyon lira destek ödeyeceğiz. Bunları inanın, çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz adına bütçe imkanlarını zorlayarak yapıyoruz. Ama üreticimiz bunu hak ediyor. İnşallah 2019 çiftçimiz, üreticimiz için çok daha bereketli, çok daha iyi bir yıl olacak. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerini borcu olup da borcunu ödeyememiş, temerrütte düşmüş kardeşlerimiz de yüzde 10 ile bu borçlarını yeniden yapılandırabilecekler" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşmasının ardından Kütahya Orman İl Müdürlüğü standını ziyaret ederek vatandaşlarla hazırlanan çam ağacı fidanlarını dağıttı.

- Tahya

Kaynak: DHA