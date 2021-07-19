"Bu müstesna günleri vatandaşlarımızın sorunsuz biçimde geçirmesi için tüm tedbirleri aldık"
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"Bu müstesna günleri vatandaşlarımızın sorunsuz biçimde geçirmesi için tüm tedbirleri aldık"

'Bu müstesna günleri vatandaşlarımızın sorunsuz biçimde geçirmesi için tüm tedbirleri aldık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bayramların dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin derinden hissedildiği çok özel günler olduğunu belirterek, "Bu müstesna günleri vatandaşlarımızın sorunsuz bir biçimde geçirmesi için tüm tedbirleri aldık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bayramların dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin derinden hissedildiği çok özel günler olduğunu belirterek, "Bu müstesna günleri vatandaşlarımızın sorunsuz bir biçimde geçirmesi için tüm tedbirleri aldık" dedi.

Bakan Pakdemirli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayram günlerine özel önlemler alındığını belirterek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi koşullarında gerekli tüm tedbirleri alarak, halkımıza hizmet etmenin mutluluğu içindeyiz. Vatandaşlarımızın vazifelerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için il ve ilçe müdürlüklerimizle aktif bir biçimde sahadayız. Bu Kurban Bayramı'nda da yeterli kurbanlığımız mevcut. Dini vecibelerimizi yerine getirirken hayvanların da bir can taşıdığını unutmayarak, usulüne uygun olarak hareket edeceğimizden hiç şüphem yok. Bu mübarek gün vesilesiyle milletimize ve İslam alemine hayırlı bayramlar diliyor, bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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