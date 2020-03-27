Bakan Pakdemirli bölge müdürleriyle görüştü
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Bakan Pakdemirli bölge müdürleriyle görüştü

Bakan Pakdemirli bölge müdürleriyle görüştü "Tarımsal üretimin aksamaması için tüm imkanlar seferber edilecek" "Dünyayı doyuran ülke, Türkiye olacaktır" "Türkiye'de yeterli gıda stoku var, endişe edecek bir durum yok" "83 Milyonun her bir ferdine dokunan büyük bir bakanlığız" Tarım ve Orman...

27.03.2020 20:13 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:16
Bakan Pakdemirli bölge müdürleriyle görüştü

Bakan Pakdemirli bölge müdürleriyle görüştü

"Tarımsal üretimin aksamaması için tüm imkanlar seferber edilecek"

"Dünyayı doyuran ülke, Türkiye olacaktır"

"Türkiye'de yeterli gıda stoku var, endişe edecek bir durum yok"

"83 Milyonun her bir ferdine dokunan büyük bir bakanlığız"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdaya erişim konusunda Türkiye'de herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek, "Ülkemizin tahıl, baklagil, et stokları, süt üretimi, balık üretimi vb. ile ilgili hiçbir endişemiz yok. Zaten önümüz hasat mevsimi. Bizim amacımız; salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine tarlasının işletmesinin başında olması. Bunun için de gerekli önlemleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla bir toplantı yaptı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve karşılaşılan sorunların ele alındığı toplantıda bölge müdürlerine seslenen Pakdemirli, 2020 yılının insanlık tarihinde büyük izler bırakacak bir yıl olduğunu ve olmaya da devam ettiğini bildirdi.

Pakdemirli, salgının bir bölgeyi, bir ülkeyi değil; tüm dünyayı etkilediğini, ancak bu durumun tedbir alarak, plan ve program yaparak atlatılabileceğini söyledi.

"Dünyayı doyuran ülke, Türkiye olacaktır"

İnsanoğlunun varlığının solunan havadan ve yediği gıdadan geçtiğini kaydeden Pakdemirli, bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, Türkiye'de yeterli gıda stokunun bulunduğunu ifade etti.

Bakan Pakdemirli, geçen yıl, 2020 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı için "Dijitalleşme Yılı" ilan ettiklerini, gelinen noktada bütün dünyanın adeta dijitalleşmeye zorlandığını söyledi.

"Dünyayı doyuran ülke, Türkiye olacaktır" diyen Pakdemirli, "Bunu başarmak için yereldeki dinamoları, dişlileri harekete geçirmeliyiz. Çiftçimizi, üreticimizi, yetiştiricimizi ayağa kaldırmamız lazım! Moral vermemiz, varsa bir ihtiyaçları karşılamamız lazım." dedi.

"Yeterli gıda stoğumuz var, endişe edecek bir durum yok"

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişim için bakanlıktan çok şey beklediğinin altını çizen Pakdemirli, "Buradan belirtmek isterim ki; ülkemizin tahıl, baklagil, et stokları, süt üretimi, balık üretimi vb. ile ilgili hiçbir endişemiz yok. Zaten önümüz hasat mevsimi. Şurada iki ay sonra buğday hasatları başlayacak. Mart ve Nisan aylarını çok iyi değerlendirmeliyiz. Bizim amacımız; salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine tarlasının işletmesinin başında olması. Bunun için de gerekli önlemleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Covid-19 ile mücadele amacıyla Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilim Kurulu oluşturduklarını, bu çerçevede, Alo 174 Gıda Hattı ve WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla Covid-19 virüsü ile ilgili Bakanlığa yöneltilen sorulara konusunda uzman kişiler ve akademisyenler tarafından gerekli yanıtların verildiğini söyledi.

83 milyon nüfusun her bir ferdine dokunan büyük bir bakanlık olduklarını dile getiren Pakdemirli, "Ülkemizin suyunu da bizden sorarlar, toprağını da... Hayvanını da bizden sorarlar, ormanını da.Kapsamımız geniş, sorumluluğumuz büyük, işimiz çok, yükümüz ağır.Bu sebeple; tarladan sofraya, membadan bardağa, tohumdan fidana, kuzudan koyuna, yediğimiz içtiğimiz, ektiğimiz biçtiğimiz, gezdiğimiz kestiğimiz öyle bir zincirdir ki; bir tane halka incinse, hep birlikte sarsılırız" diye konuştu.

"Tarımsal üretimin aksamaması için tüm imkanlar seferber edilecek"

Bakan Pakdemirli, bölge müdürlerinden, tarımsal üretimin aksaması için, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordineli olarak çalışmalarını ve tüm imkanlarını seferber etmelerini istedi.

Pakdemirli, bölge müdürlerinden ağaçlandırma çalışmalarına devam etmelerini ve orman yangınlarına karşı hazırlıklı olmalarını, tarımsal sulama, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılıkla mücadele için gerekli tedbirleri almaları için talimat verdi.

Milli Park ve Tabiat Parklarında ateşli pikniği yasakladıklarını anımsatan Pakdemirli, bu alanların sürekli kontrol altında tutulmasını ve sosyal mesafeye uyulması konusunda ziyaretçilerin uyarılmasını isteyerek, bölge müdürlerinin sahadaki bütün işleri bizzat yerinde görmesi, denetlemesi ve sahaya hakim olmaları gerektiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli, çiftçilerin doğal afetlerden etkilenmemesi için meteorolojik verilerin çiftçilere ulaştırılması noktasında daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Bakan Pakdemirli bölge müdürleriyle görüştü

Kaynak: İHA

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Bakan Pakdemirli bölge müdürleriyle görüştü

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