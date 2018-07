Bakan Pakdemirli: "Bizi böldüler zamanında, eski sistemde. Sunni, Alevi, Kürt, Türk, laik, anti laik, başörtülü, başörtüsüz diye. Yeni sistemde böyle bir şey yok"

-"Türkiye 24 Haziran seçimleriyle eski bir devri kapatmış, yeni bir devri açmıştır. Parlamenter sistem denilen ve ellerimize prangayı vurmuş olan sitem geride kaldı"

Bakan Pakdemirli'den memleketi İzmir'e ilk ziyaret

İZMİR - Memleketi İzmir'e ilk ziyaretini yaparak Adnan Menderes Havalimanı'nda halka seslenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bizi böldüler zamanında, eski sistemde. Sunni, Alevi, Kürt, Türk, laik, anti laik, başörtülü, başörtüsüz diye. Yeni sistemde böyle bir şey yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, memleketi İzmir'e ilk ziyaretini gerçekleştirerek Adnan Menderes Havalimanı'nda halka hitap etti. Hitabından önce dün Buca'da meydana gelen yangın bölgesini helikopterle inceleyen Bakan Pakdemirli, alandaki konuşmasında "Türkiye 24 Haziran seçimleriyle eski bir devri kapatmış, yeni bir devri açmıştır. Parlamenter sistem denilen ve ellerimize prangayı vurmuş olan sitem geride kaldı. Türkiye'nin enerjisini israf eden, ağırlığını taşıyamadığı çok açık olan sistemden kurtulmuş oldu ve sistem arşivdeki yerlerini almış oldu. Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor. 21. yüzyılı fırsat yılı olarak görmemiz gerekir. Bizim gibi bir mirasa sahip toplum, yeniden bölgenin ve küresel ekonomisinin adayı olmaya adayız. Bizi böldüler zamanında eski sistemde. Sunni, Alevi, Kürt, Türk, laik, anti laik, başörtülü, başörtüsüz diye. Yeni sistemde böyle bir şey yok" diye konuştu.

"Var gücümle çalışacağım"

Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve davet edildiğimiz akşam, Cumhurbaşkanımız bana şunu sordu; 'Bekir senin bir sürü görevin var, böyle bir görev de var ne yaparsın?' dedi. 'Bu ne büyük devlettir ki ailemize ikinci kez milletimize hizmet etme şansı tanıdı. Emrinize amadeyim' dedim. Yüce Allah'ın yardımı ve sizin desteğinizle Türkiye tarımını geliştirmek, büyütmek, daha verimli hale getirmek için var gücümle çalışacağım. Çalışan, üreten çiftçiye, köylüye özgüven kazandıran, yeni dönemde üretime teşvik veren güçlü yönetim mekanizması ile geliyoruz. Kendini tekrarlayan, yeni sisteme adapte olmayan kimselerle de yolumu ayırmakta çekince görmem. Akılla, azimle, sorunları hep birlikte çözeceğiz. Tüm milletimizin bana güvenmesini istiyorum."

Dağ, yerel seçimlere dikkat çekti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, "Ayrı bir coşku yaşıyoruz. 24 Haziran seçimlerinde ciddi bir çalışmamız olsun ve Allah'a hamdolsun 24 Haziran akşamında Cumhurbaşkanımız yüzde 53 oyla seçildi. 24 Haziran'da her türlü operasyonu yapmaya çalışanlara güzel bir mesaj verildi. Artık yeni bir sisteme geçmiş durumdayız. Yeni sistemle İzmir'de doğmuş, İzmir'de büyümüş, İzmir'i bilen Bekir Pakdemirli kardeşimiz Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi. İzmir olarak bizim Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza şükran borcumuzu iletmemiz şarttır. Bu sadece teşekkürle bitecek şey değil. Oy oranımız hepimizin malumu. Önümüzde seçim var. Bu bizim sorumluluğunu fazlasıyla artırmış durumdadır. Bu sorumluluğu tek başına taşımamız mümkün değildir. Bunu birlikte yapacağız. Hazır mıyız? Şu an havalimanından çıkan bu sesin önce Gaziemir'e, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşması lazım" ifadelerini kullandı.

"AK Parti bayrağını dikeceğiz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, şunları söyledi: "Bugün güzel bir gün. 24 Haziran'a her zaman canla başla çalıştık. Motivasyonumuzu kaybetmeden yerel yönetimlere hazırlanıyoruz. Birçok ilçemizde AK Parti bayrağını dikeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti bayrağını dikene kadar canla başla çalışacağız." Bakan Pakdemirli'nin ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile İzmir milletvekilleri de hazır bulundu.