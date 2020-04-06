Bakan Pakdemirli: 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' programını başlattık
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Bekir Pakdemirli, Güncel

Bakan Pakdemirli: 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' programını başlattık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' programını başlattık.

06.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:01
Bakan Pakdemirli: 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' programını başlattık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' programını başlattık. Bu proje ile ülkemiz için hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı hedefliyoruz" dedi. 

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın ilerleyen dönem için büyük önem taşıdığını bildirdi. Bu doğrultuda gerek bakanlığın tüm birimleri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tedbirler almaya devam ettiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bu kapsamda yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' programını başlattık. Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'ini hibe ediyoruz. Bu proje ile ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

21 İLDE BAŞLADIProgram doğrultusunda, mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alan ve ürün deseni bilgilerinin toplandığını vurgulayan Pakdemirli, "Uygulama ile bu alanlarda tohum bedelinin yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılanacak. Uygulamayı 21 ilde başlattık. Ekimi yapılacak ürünler ise buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendi" dedi. Ekimi yapılacak tohumların sertifikalı ve miktarının 6 bin 700 ton olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacağını ve ilk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek olan ürünün toplam rekoltesinin 80 bin ton olacağını kaydetti.Bakan Pakdemirli, proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon TL, proje bütçesinin ise yaklaşık 20 milyon TL olduğunu da belirtti. Proje kapsamındaki iller ise şöyle: 'Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Tohum dağıtımı-Üreticilerin açıklaması

-Detay

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA

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