Bakan Pakdemirli: Bir karış yeri dahi boş bırakmadan ekin

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da düzenlenen Türkiye Hububat Kongresi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Her zamankinden daha çok üretmeye ihtiyacımız olduğu bu dönemde çiftçimiz bir karış dahi yeri boş bırakmadan eksinler, biçsinler" dedi.

2021 yılı Türkiye Hububat Kongresi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu tarafından Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu bölgesinde bir otelde başladı. Kongrenin bu seneki teması 'İklim Değişikliği ve Küresel Salgın' oldu.

Türkiye'nin un ihracatında dünyada 1'inci, makarna ihracatında ise 2'nci sırada yer aldığını belirten Pakdemirli, "2002 yılından bugüne un ihracatımız 11 kat, makarna ihracatımız 30 kat, bulgur ihracatımız 15 kat, irmik ihracatımız 5 kat, bisküvi ihracatımız ise 4 kat artış sağladı. 2020 yılında ülkemiz un ihracatı yaklaşık 3 milyon ton, makarna ihracatı 1 milyon 472 bin ton, bulgur ihracatı 283 bin ton, irmik ihracatı 80 bin ton ve bisküvi ihracatı 535 bin ton olarak gerçekleşti. Yine son 19 yılda toplam 22 milyar dolar tutarında 79 milyon ton buğday ithalatına karşılık, 35 milyar dolar tutarında 89 milyon ton buğday ve mamulleri ihraç ederek, yaklaşık 14 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik" diye konuştu.