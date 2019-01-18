Bakan Pakdemirli, Berlin'de Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Berlin'de Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Cuma namazını Berlin Şehitlik Camii'nde kılan Bakan Bekir Pakdemirli, cami çıkışında Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Cami avlusunda vatandaşlarla sohbet eden Bakan Pakdemirli, bir Türk vatandaşının cenazesine namazına katıldı. - BERLİN

Kaynak: İHA