Bakan Pakdemirli, Bergama için ihale tarihini verdi
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Bakan Pakdemirli, Bergama için ihale tarihini verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir Bergama'ya yaptığı inceleme gezisinde Bergama Antik Selinos Kanalı Restorasyon ve Islahı Projesi için 9 Temmuz'da ihaleye çıkılacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli, Bergama için ihale tarihini verdi
16.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:10

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir Bergama'ya yaptığı inceleme gezisinde Bergama Antik Selinos Kanalı Restorasyon ve Islahı Projesi için 9 Temmuz'da ihaleye çıkılacağını belirtti.

Bergama'da bulunan Antik Selinos Kanalı Restorasyon ve Islahı Projesi için ihale tarihi belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Bergama'ya yaptığı inceleme gezisinde, 9 Temmuz tarihinde ihaleye çıkılacağını söyledi.

"BERGAMA ANLATILMAYI BEKLEYEN BİR MÜCEVHER"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bergama gezisinde ilk önce belediyeyi ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, İzmir ve Ankara'dan çok sayıda genel müdür ve bürokratın katıldığı programda Bakan Pakdemirli, Başkan Hakan Koştu ile belediye makamında ile bir süre görüştü ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Pakdemirli daha sonra Antik Selinos Kanalı Restorasyon Projesi'ni yerinde incelemek üzere Bergama'nın Tarihi Tabaklar Köprüsü, Tarihi Tonuzlar, Üç Kemer Köprüsü ve halk arasında, 'Ne Yerde Ne Gökte Mahallesi' olarak adlandırılan Selinos Deresi yamacındaki tarihi mahalleler bölgesine geçti. Burada bir açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli, "Bergama anlatılmayı bekleyen bir mücevher" dedi.

"TARİHİ KORUYARAK ISLAHI GERÇEKLEŞTİRMEK LAZIM"

Bergama'nın makus talihini değiştirecek olan ve yüzyılın projesi olarak adlandırılan Antik Selinos Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi'nin Başkan Koştu'nun çok çok önemli bir projesi olduğunu belirten Bakan Bekir Pakdemirli, "Bergama Antik Selinos Kanalı Restorasyonu Projesi çok ciddi ve önemli bir proje. Bergama anlatılmayı bekleyen bir mücevher. Bu mücevheri bir şekilde parlatmak için Selinos'u ıslah edelim istedik. Bergama'nın çehresi önümüzdeki 5, 10 yılda değişecek. İzmir, İstanbul otoyol bağlantıları, yeni sanayi bölgeleri, yeni yeni yatırımlar ve turizmdeki yeni imkanlarla beraber Bergama çok farklı bir noktaya gelecek. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Bergama'ya ve Başkan Koştu'nun projesine katkımız olsun istedik. Devlet Su İşleri olarak Selinos Dere Islahı Projesi'ni üstlendik. Bu proje çok zor bir proje. Çünkü burada tarihi koruyarak ıslahı gerçekleştirmek lazım" diye konuştu.

"PROJEDE HİÇ BİR VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

Selinos Deresi yatağında ciddi bir yerleşim olduğuna da dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu bölgede ciddi bir yerleşim var. Yerleşim alanındaki vatandaşlarımızı da mağdur etmeden onlara da yeni yerleşim çözümleri bularak, bununla beraber dereyi ıslah edip Bergama'nın, İzmir'in, Türkiye'nin ve yabancı turistin yaşam alanı haline getireceğiz. Amaç bur da tabii ki hem dereyi ıslah etmek, hem de dereyi kullanılabilir hale getirmek" sözlerine yer verdi.

İHALE 50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Projenin 50 milyon lira muammen bedelle ihaleye çıkarılacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bergama için ciddi bir yatırım. Bergama bunları hak ediyor. Çünkü binlerce yıllık bir tarihe sahip. Bergama'yı ve çevresini daha büyük bir cazibe merkezi haline getirmek anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde bir aksilik olmazsa inşallah 900 gün gibi bir sürede projeyi tamamlamayı hedefledik. Dere sathında yapacağımız çalışmalarda tarihsel kalıntıların bizi ne kadar hızlandıracağına ve yavaşlatacağına bağlı bir netice ile karşı karşıya kalacağız. Ama mümkün mertebe biz bu işi birkaç yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Tüm dünya vatandaşlarının kullanacağı ıslah edilmiş, yemyeşil, tarihi yaşam alanlarıyla, restoranlarıyla, butik otelleriyle bir çekim merkezi haline getirip Bergama'yı da buradan başlayarak yeniden imar ederek yeniden ıslan etme noktasında Hakan Koştu'ya desteğiz. Yarınlarda inşallah çok daha mutlu, huzurlu, refah seviyesi yüksek bir Bergama göreceğiz."

(İHA)

Kaynak: İHA

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