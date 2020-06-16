Bakan Pakdemirli, Bergama'daki "Antik Su Kanalı Projesi"ni inceledi
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Bakan Pakdemirli, Bergama'daki "Antik Su Kanalı Projesi"ni inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antik Selinos Su Kanalı Projesi'nin muhammen bedelinin yaklaşık 50 milyon lira olduğunu belirterek, Bergama'nın böylesi ciddi bir yatırımı hak ettiğini söyledi.

16.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:40

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antik Selinos Su Kanalı Projesi'nin muhammen bedelinin yaklaşık 50 milyon lira olduğunu belirterek, Bergama'nın böylesi ciddi bir yatırımı hak ettiğini söyledi.

Bekir Pakdemirli, Bergama ilçesine yaptığı ziyarette ilk olarak Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu makamında ziyaret etti.

Koştu, tarafından çiçekle karşılanan Bakan Pakdemirli, belediyedeki basına kapalı görüşmenin ardından Selinos Deresi'nde yapılması planlanan "Antik Selinos Su Kanalı Projesi" çalışmalarını inceledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bergama Belediyesi koordinasyonundaki hayata geçecek projenin ilerleyişi hakkında yetkilerden bilgi alan Pakdemirli, incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bergama'yı "bir mücevher" olarak nitelendiren Pakdemirli, bu mücevheri partlatmak için dereyi ıslah etmeye karar verdiklerini söyledi.

İlçenin çehresinin gelecek yıllarda değişeceğini belirten Pakdemirli, bunda yapılan yatırımların büyük katkısı olacağını dile getirdi.

DSİ olarak Selinos Deresi Islah Projesini üstlendiklerine işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti.

"Burada ciddi bir şekilde yerleşim var. Bu yerleşimlerdeki vatandaşlarımızı da mağdur etmeden, onlara da yeni yerleşim çözümleri bularak dereyi ıslah edip burayı yaşanabilir, Bergamalının, İzmirlinin, yabancı turistin bir yaşam alanı haline getirip, yem yeşil bir nokta haline dönüştürmemiz gerekiyor. Amaç hem dereyi ıslah etmek hem de kullanılabilir hale getirmek. Eğer mümkünse de bu derede gondolların yüzdüğü, daha turistik bir hale getirmek."

Projenin ihalesinin 9 Temmuz'da gerçekleştirileceğine değinen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İhalenin yaklaşık 50 milyon lira bir muhammen bedeli var. Ciddi bir yatırım. Bergama bunu hak ediyor. Çünkü binlerce yıllık bir tarihe sahip bir bölgenin üzerindeyiz. Buranın hem şehri için hem de şehrin dışının çehresini değiştirmek adına, burayı daha büyük bir cazibe merkezi haline getirmek anlamında çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. İnşallah önümüzde bir aksilik olmazsa 900 gün gibi bir tamamlama süresi hedefledik."

Projede yeşil alanlar, yaşam alanları, restoranlar ve butik otellerle bir cazibe merkezi oluşturmak istediklerini aktaran Pakdemirli, Selinos Deresi'nden başlayarak ilçeyi yeniden imar etmek istediklerini de vurguladı.

Projeyle birlikte kazılan alanlarda, pek çok kalıntıların da gün yüzüne çıkacağına inandığını belirten Pakdemirli, "İşte bunlara da zarar vermeden gitmemiz, çalışmaları çok yavaş, bulunan ve bulunması muhtemel olan tarihi eserlere saygılı şekilde götürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Bergama'daki 'Antik Su Kanalı Projesi'ni inceledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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