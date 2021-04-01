Bakan Pakdemirli: "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli...

Bakan Pakdemirli: "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir'de gözaltına alınmıştır.