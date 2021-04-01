Bakan Pakdemirli: "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli...
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Bakan Pakdemirli: "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Pakdemirli: 'Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli...

Bakan Pakdemirli: "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir'de gözaltına alınmıştır.

Bakan Pakdemirli: "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir'de gözaltına alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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