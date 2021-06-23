Bakan Pakdemirli: Başarılı sonuçlardan İzmirli olarak gurur duydum
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Bakan Pakdemirli: Başarılı sonuçlardan İzmirli olarak gurur duydum

Bakan Pakdemirli: Başarılı sonuçlardan İzmirli olarak gurur duydum
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, koronavirüs salgınının kentteki son durumu hakkında bilgi aldı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, koronavirüs salgınının kentteki son durumu hakkında bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Pakdemirli, "İzmir'in başarılı sonuçlarından dolayı bir İzmirli olarak gurur duydum. Havaların iyice sıcaklamaya başladığı bugünlerde İzmir'imiz tabii ki bir çekim merkezi olacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne gelerek, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop'tan koronavirüs salgınının kentteki son durumuyla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 20 dakika süren ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de bulunduğu brifingin ardından, çıkışta gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, normalleşme sürecine girdiğimiz bu patikada İzmir'in başarılı sonuçlarından dolayı bir İzmirli olarak gurur duydum. Başta İl Sağlık Müdürümüze ve tüm sağlık çalışanlarına bu süreçteki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İzmir'imiz hem vaka sayılarında en iyi durumdaki illerden biri hem de tedavi olan hastalarımız açısından da en iyi noktada. Aşılama açısından da hep ilk 3-5 il arasına giriyor. Bu neticeleri görmekten dolayı da büyük memnuniyet duyuyorum. Havaların iyice sıcaklamaya başladığı bu günlerde İzmir'imiz tabii ki bir çekim merkezi olacaktır. Bu neticelerin de İzmir'imizin turizmine olumlu yansıyacağına inanıyorum" dedi.


Bakan Pakdemirli: Başarılı sonuçlardan İzmirli olarak gurur duydum
Bakan Pakdemirli: Başarılı sonuçlardan İzmirli olarak gurur duydum
Bakan Pakdemirli: Başarılı sonuçlardan İzmirli olarak gurur duydum
Bakan Pakdemirli: Başarılı sonuçlardan İzmirli olarak gurur duydum
Bakan Pakdemirli: Başarılı sonuçlardan İzmirli olarak gurur duydum
Bakan Pakdemirli: Başarılı sonuçlardan İzmirli olarak gurur duydum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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