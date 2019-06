Bakan Pakdemirli, Balkan göçmenleriyle buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul'u yönetmek ?herhangi bir belediyeyi yönetmeye benzemez, güven ister, vizyon ister, çalışkanlık ister ve dahası İstanbul büyük hizmet bekler. Sayın Binali Yıldırım da zekası ve çalışkanlığıyla, iş bilirliği ve iş bitiriciliği ile bilhassa devlet tecrübesi ile İstanbul emini olmaya en layık kişi." dedi.

Pakdemirli, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen iftarda Balkan göçmenleri ile bir araya geldi.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın selamını ileterek başlayan Pakdemirli, kendisinin de Balkan göçmeni olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Bosna Hersek'e gittiğini bildiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Balkanlar bizim ata yurdumuz, özlemimiz, hasretimizdir. Anadolu'nun dört bucağında Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Romanya ve diğer diğer Balkan ülkelerinden gelen kardeşlerimiz var. Anadolu ve özellikle İstanbul bizim limanımız, sığınağımız, ?baba ocağımızdır. Balkanlardan göç etmiş kardeşlerimiz, birliğimizin, beraberliğimizin, hoşgörümüzün çimentosudur. Yüreğimiz Balkanlı kardeşlerimizle atıyor. Balkanlar ?mutlu, güvenli ve huzurluysa, biz de mutlu ve huzurluyuz ama onlar güvende ve huzurlu değilse, bizim de mutlu olmamız ?söz konusu değildir."

Balkanlar'ın İstanbul'a ulaşım avantajlarına ve yakınlığına değinen Pakdemirli, Kosova'yı, Makedonya'yı ?ilk tanıyan ülkenin de Türkiye olduğunu anımsattı.

Pakdemirli, Balkan insanının niteliklerinden ve özelliklerinden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul 81 ilimizin buluşma noktası, Türkiye'nin kalbi burada atıyor. İstanbul ayrıca ?Balkanlıların da buluşma noktası. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Balkanlı. AK Parti, ülkenin kaderi ve İstanbul'un çehresi için ?çok güzel işler yaptı. İstanbul'da hizmete soyunmak, ?her saniye 20 milyon insanın ?yaşam koşuşturmasına, ?çevresel, sıhhi ?hizmet üretmek, ?hizmet yetiştirmek, ?hizmet geliştirmek demektir.

İstanbul'u yönetmek ?herhangi bir belediyeyi yönetmeye benzemez, güven ister, vizyon ister, çalışkanlık ister ve dahası İstanbul büyük hizmet bekler. Sayın Binali Yıldırım da zekası ve çalışkanlığıyla, iş bilirliği ve iş bitiriciliği ile bilhassa devlet tecrübesi ile İstanbul emini olmaya en layık kişi."

Bakan Pakdemirli, belediyeciliğin her kişi ve hane için hava ve su kadar yaşamsal olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, "Binali Bey, ?bugüne kadar çok şey yaptı,?çok büyük projelerde imzası var. Yaparsa yine AK Parti yapar, yaparsa yine Binali Yıldırım yapacaktır. Seçime kaldı 23 gün, İstanbul'un 20-30 yıl önceki çehresi videolarda sabit. Balkanlar'dan gelenler, görmüş geçirmiş, tecrübeli insanlar, kararlarında isabetlidirler. İnşallah 23 Haziran'da da ülkemizin ve şehrimizin emanetini, kendisinden bin kez emin olduğumuz Binali Bey'e ?teslim edeceklerdir." diye konuştu.

Ailesinin Balkanlar'dan göç hikayesini katılımcılarla paylaşan Pakdemirli, kendilerinin de her zaman Türkiye'de Balkan göçmenlerine destek verdiğini, vermeye de devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA