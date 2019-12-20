Bakan Pakdemirli: "Balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık"
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Bakan Pakdemirli: "Balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık"

Bayburt'taki tarım ve orman sektörü temsilcileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

20.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:49
Bakan Pakdemirli:

'taki tarım ve orman sektörü temsilcileri

Tarım ve Orman Bakanı 'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bu yıl bakanlığımıza küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılarımız tarafından 12 bin 269 rekor sayılabilecek müracaat yapıldı. Biz de balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık. Bugün saat 18.00 itibarıyla, 2019 yılı için ?13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Pakdemirli: "Balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık"
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