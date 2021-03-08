Bakan Pakdemirli: "Bakanlık olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak kadınların her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak kadınların her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.

8 Mart'ın hemen öncesinde gelen haberlerin herkesi derinden üzdüğüne işaret eden Pakdemirli, "Aydın'da öldürülen merhumeye Mevla'mdan rahmet, Samsun'da vahşi saldırıya uğrayan annemize en derin geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Sevginin ve saygının en yücesini hak eden kadınlara yapılan bu saldırıları kınadığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza yapılan bu saldırıların son bulması için mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz. Bakanlık olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık