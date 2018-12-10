Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı Karimov ile İki Ülke Arasındaki Tarım Sigortaları...

- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı Karimov ile iki ülke arasındaki Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Protokolü'nü imzaladı

Bakan Pakdemirli: "Bizim aramızdaki tarımsal ticaretimiz istediğimiz seviyede değil, bunu artırmamız gerekiyor. Özel sektör firmalarının bir araya gelmesi ve ticaret yapması daha renk katacaktır"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Azerbaycan'da

BAKÜ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki günlük resmi temaslar kapsamında Azerbaycan'da Türkiye ve Azerbaycan arasında Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ile birlikte heyetlerarası bir görüşme gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki ülke arasında toplamda 2 milyar doların altında bir ticaret hacmi olduğunu söyleyerek, tarımsal ticaretin ise 130 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin tarımsal ürünlerde Avrupa'da birinci, dünyada yedinci ülke olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Hem bu yakınlığı bir avantaja çevirerek hem de stratejik işbirliği yaparak işlerimizi artırabiliriz. Örneğin fındığı birlikte pazarlayabiliriz. Birçok konuda ekibimizi ve teknolojimizi buraya transfer edebiliriz" dedi.

Bakanlar, Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Protokolüne birlikte imza attıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap verdi. Amaçlarının Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiyi artırmak olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tarım ürünleri açısından tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci ülke olduğunu tekrar hatırlatarak, "Dost ve kardeş ülke olarak biz bu tecrübemizi kardeşimiz Azerbaycan ile paylaşmak istiyoruz. Bizim aramızdaki tarımsal ticaretimiz istediğimiz seviyede değil, bunu artırmamız gerekiyor. Özel sektör firmalarının bir araya gelmesi ve ticaret yapması daha renk katacaktır" diye konuştu.