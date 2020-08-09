Bakan Pakdemirli: Aydos yangını kontrol altına alınmıştır
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır.
09.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:13
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Bakan Pakdemirli, yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: DHA