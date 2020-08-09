Bakan Pakdemirli: Aydos yangını kontrol altına alınmıştır TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Bakan Pakdemirli, yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA