Bakan Pakdemirli: Aydos yangını kontrol altına alınmıştır
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Bakan Pakdemirli: Aydos yangını kontrol altına alınmıştır

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır.

Bakan Pakdemirli: Aydos yangını kontrol altına alınmıştır
09.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:13

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Bakan Pakdemirli, yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

Manşet

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