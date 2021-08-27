Bakan Pakdemirli, Ayancık'ta incelemelerde bulundu
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Bakan Pakdemirli, Ayancık'ta incelemelerde bulundu

Bakan Pakdemirli, Ayancık'ta incelemelerde bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop'un Ayancık ilçesinde sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop'un Ayancık ilçesinde sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kentte, 11 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.İlçede hayat normale dönerken, ekiplerin çalışmaları da devam ediyor. Sel bölgesini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile birlikte Ayancık Devlet Su İşleri (DSİ) Köprüsü, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kurulan geçici köprü ve Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.


Bakan Pakdemirli, Ayancık'ta incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, Ayancık'ta incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, Ayancık'ta incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, Ayancık'ta incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, Ayancık'ta incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, Ayancık'ta incelemelerde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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