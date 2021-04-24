Bakan Pakdemirli: "Asil milletimizin şanla, şerefle dolu tarihi bu asılsız iddialarla karalanamaz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "ABD Başkanı'nın 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanımlaması kabul edilemez ve gerçeklerden uzaktır. Asil milletimizin şanla, şerefle dolu tarihi bu asılsız iddialarla karalanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur